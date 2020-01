Hamburg. Am 14. Januar wäre Jan Fedder 65 Jahre alt geworden. An diesem Datum findet nun aber tragischerweise keine Geburtstagsfeier des Volksschauspielers mehr statt, sondern die Trauerfeier für das Hamburger Original. Am 30. Dezember war Fedder in seinem Haus auf St. Pauli gestorben.

Viele Hamburger haben bereits ihre Trauer um den beliebten Mimen über ein Kondolenzbuch in der Davidwache zum Ausdruck gebracht. Bis zum 14. Januar noch liegt das Buch in der Polizeistation am Spielbudenplatz 31 aus – und damit just bis zu jenem Dienstag, an dem die Trauerfeier anberaumt ist.

Jan Fedder wünschte sich Trauerfeier im Michel

Dann werden rund um den Veranstaltungsort St. Michaelis (Englische Planke 1) Hunderte Weggefährten und Fans erwartet, um Abschied von Jan Fedder zu nehmen. Der Schauspieler selbst hatte sich nach seinem Tod eine Trauerfeier in Hamburgs evangelischer Hauptkirche gewünscht.

Im Michel sei er schließlich getauft, konfirmiert und mit seiner Frau Marion geehelicht worden, wie Fedder im Sommer 2018 in einem Interview des NDR mit Reinhold Beckmann erzählte.

Jan Fedders Trauerfeier live in TV und Radio

Der Norddeutsche Rundfunk wird nun auch die Trauerfeier für seinen verstorbenen TV-Star ("Großstadtrevier", "Neues aus Büttenwarder") übertragen. Die Live-Sendung beginnt um 13.45 Uhr, die eigentliche Trauerfeier dann um 14 Uhr.

Am 25. Juni 2010 wohnten Jan und Marion Fedder selbst der Trauerfeier für Heidi Kabel im Hamburger Michel bei.

Foto: Picture Alliance

Die Übertragung wird live im NDR Fernsehen, auf ndr.de sowie über die NDR Hamburg App ausgestrahlt. Außerdem berichtet der Radiosender NDR 90,3 ab 13 Uhr in einer Sondersendung mit Live-Schalten.

Das war Jan Fedder:

Jan Fedder wurde am 14. Januar 1955 in Hamburg geboren

Seinem Vater Adolf Fedder gehörte auf St. Pauli eine Kneipe, seine Mutter Gisela war Tänzerin

Erste Erfahrungen im Rampenlicht machte Jan Fedder im Alter von sieben Jahren als Knabensopran im Michel

Als 13-Jähriger hatte Jan Fedder seinen ersten Auftritt auf der Bühne und vor der Kamera

Seinen Durchbruch als Schauspieler erlangte er im Kinohit "Das Boot" (1981) als Bootsmann Pilgrim

Für die ARD-Serie "Großstadtrevier" mimte Jan Fedder von 1992 bis 2019 den Polizeioberkommissar Dirk Matthies

Beliebtheit erreichte Jan Fedder auch als "Kurt Brakelmann" in der NDR-Serie "Neues aus Büttenwarder"

Jan Fedder trug zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Titel "Ehrenkommissar der Hamburger Polizei"

Am 15. Juli 2000 heiratete Jan Fedder in der Hauptkirche St. Michaelis die Werberin Marion Kurth

Am 30. Dezember 2019 erlag Jan Fedder in seiner Wohnung auf St. Pauli einem langjährigen Krebsleiden

Prominente Redner verabschieden Jan Fedder

Auch der Michel will über eine Großbildleinwand für Bewegtbilder auf dem Vorplatz der Kirche sorgen, wie Hauptpastor Alexander Röder auf dem Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts verriet.

Pfarrer Röder wird durch den geistlichen Teil der Trauerfeier führen. Nach etwa einer Stunde soll der Gottesdienst mit dem im Michel üblichen Segen abgeschlossen werden.

Danach treten als Redner nacheinander ARD-Programmdirektor Volker Herres, NDR-Intendant Lutz Marmor, ein Mitglied des "Großstadtrevier"-Produktionsteams sowie Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer ans Pult – Jan Fedder trug schließlich auch den Titel "Hamburger Ehrenkommissar".

Lesen Sie auch:

Fedder wünschte sich Deep Purple und "Jacko"

Röder kündigte an, dass Songs von Michael Jackson und Deep Purple gespielt würden, die sich Fedder gewünscht habe. "Aber es wird natürlich auch geistliche Musik kommen." Besonders spannend: Röder deutete an, dass auch Lieder laufen werden, die Jan Fedder selbst gesungen hat.

Jan Fedder: Michel-Pastor verrät Details zur Trauerfeier

"Wir erwarten sehr viele Trauergäste. Ich glaube, das wird eine sehr emotionale Trauerfeier", sagte Röder dem Abendblatt. "Aber auch mit einem Augenzwinkern, eine 'So-wie-er-war-Trauerfeier'. Denn es ist ja zusätzlich auch noch sein Geburtstag."

Schon die Traueranzeige von Marion Fedder war bewegend. "Es ist nie der richtige Zeitpunkt. Es ist nie der richtige Tag. Es ist nie alles gesagt. Es ist immer zu früh. Mein geliebter Jan, Du bleibst für immer in meinem Herzen. In ewiger Liebe Deine Marion", schrieb die Witwe im Abendblatt.

Jan Fedder – ein Leben in Bildern:

Jan Fedder im Mai 2011 während eines Fototermins zu "Großstadtrevier" in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa / dpa

Im Kinofilm „Das Boot“ spielte Jan Fedder (r.) den Brückenmaat Pilgrim. Bei den Dreharbeiten wurde Fedder einmal von einer Welle getroffen und brach sich einige Rippen. Von dem Film gibt es drei Fassungen: die erste Kinoversion, einen Fernsehmehrteiler und den neu geschnittenen „Director’s Cut“. Das Meisterwerk von Regisseur Wolfgang Petersen wurde mit sechs Oscars ausgezeichnet und war für viele der beteiligten Schauspieler tatsächlich ein Karriere-Turbo. Foto: WDR

Jan Fedder hatte immer auch ein Faible für Autos. Hier schraubt er 1991 an einem US-Straßenkreuzer herum, er besaß aber auch eine Sammlung von Auto-Blechspielzeug. Zu Fedders kleinem Privatmuseum auf dem Bauernhof bei Itzehoe gehörten im Jahr 2010 mehr als 30 antike Autos, Trecker und Motorräder. Den Grundstein für seine Oldtimer-Sammlung ermöglichte laut „Frau im Spiegel“ eine Erbschaft: „Ich war 19, mein verstorbener Onkel vermachte mir 19.000 D-Mark. Ich investierte das Geld in Autos.“ Foto: picture alliance

Jan Fedder (l.) 1982 mit Edie Samland und Ralf Richter in der Serie „Agent in eigener Sache“, einer britischen Fernsehproduktion, die auch in der ARD lief. Der Sechsteiler, auch bekannt unter dem Titel „Smileys Leute“ (im Original: „Smiley’s People“), basierte auf einem Spionage-Thriller von John le Carré. Fedder spielte nur eine kleine Nebenrolle. Foto: Imago/United Archives

Seit dem Oktober 1992 gehörte Jan Fedder alias Dirk Matthies fest zum Team im „Großstadtrevier“, der Neue stellte sich damals mit Jeans und kunterbuntem Hemd auf dem Film-Revier vor. Seine erste Rolle in der Serie hat er jedoch schon 1988 gespielt, es handelte sich dabei allerdings um eine Nebenrolle. Foto: picture alliance



„Schwein gehabt“, konnte Jan Fedder alias Kurt Brakelmann voller Überzeugung sagen, wenn er mit Peter Heinrich Brix „Neues aus Büttenwarder“ drehte. Fedder war jedoch nicht nur im Fernsehen auch ein Land-Mensch, sondern ebenso privat: Der überzeugte St. Paulianer bewohnte eine bäuerliche Dependance im Kreis Steinburg. Foto: picture alliance

Hier posiert Jan Fedder in kompletter Tauchermontur im Jahr 2005 in Hamburg auf dem Gelände der Werft Blohm + Voss bei den Dreharbeiten zum NDR-Fernsehfilm „Der Mann im Strom“ nach einem Roman von Siegfried Lenz. Fedder spielte in dem Film den 55 Jahre alten Schiffsinspektor und Taucher Jan Hinrichs, der aufgrund seines Alters Probleme hat, Arbeit zu finden. Der Film wurde im Frühjahr 2006 erstmals ausgestrahlt. Foto: picture-alliance

Bibel und Brautstrauß fest in den Händen, umarmen sich Jan Fedder und seine Braut Marion Kurt nach der kirchlichen Trauung in Hamburgs Hauptkirche St. Michaelis am 15. Juli 2000. Der auf St. Pauli aufgewachsene Sohn eines Kneipenbesitzers war ein waschechter Hamburger Jung, seine Frau lernte er mit 43 Jahren kennen. „Die Liebe mit Marion ist ein Geschenk Gottes“, schwärmte Fedder einmal, wenngleich die beiden getrennte Wohnungen hatten. Als Jan Fedder starb, war Marion gerade in Spanien. Foto: picture-alliance

Das „Großstadtrevier“ blieb der Dreh- und Angelpunkt der Arbeit als Schauspieler für Jan Fedder. Auch nach seiner Krebserkrankung schlüpfte er weiter in die Rolle des Dirk Matthies, allerdings ging er in den Folgen nicht mehr oft auf Streife, sondern blieb auf dem Revier. Hier wird er im November 2018 von Maskenbildner Rolf Baumann geschminkt. Foto: Andreas Laible

Auch „Der Hafenpastor“ war eine Rolle, die gut zu Jan Fedder passte. Es wurden von 2011 bis 2016 insgesamt drei Teile des Fernsehdramas produziert. Fedder spielte darin den etwas renitenten Pastor Stefan Book, der sich im ersten Film für ein Mädchen, das nach Afrika abgeschoben werden soll, einsetzt. Die Handlung wurde inspiriert von der Abendblatt-Berichterstattung über den Fall Kate Amayo. Foto: picture alliance



Blumen und Kerzen am Donnerstag vor dem Haus von Jan Fedder auf St. Pauli. Foto: Michael Arning

Jan Fedder während der Dreharbeiten zur Serie "Großstadtrevier" – mit dem original Aschenbecher und der Elblotsenmütze von Helmut Schmidt Foto: Andreas Laible

Der Schauspieler Jan Fedder 2015 bei Dreharbeiten am Filmset der ARD-Serie "Großstadtrevier" neben der Filmkamera.

Jan Fedder wird für seinen Auftritt im "Großstadtrevier" geschminkt. Foto: Andreas Laible

Jan Fedder alias Dirk Matthies hatte sich mit seinem neuen Drehort in Tonndorf arrangiert. Foto: ARD/Thorsten Jander



Seit Juli 2000 waren sie verheiratet: Jan Fedder und seine Frau Marion. Foto: Andreas Laible / HA / A.Laible

Jan Fedder mit Saskia Fischer während der Dreharbeiten für die ARD-Serie Großstadtrevier im Dezember 2019. Foto: ARD

Eine Szene aus der Folge "Nicht mit mir" der Serie Großstadtrevier, die am 28. Januar 2019 ausgestrahlt wurde. Jan Fedder als Dirk Matthies (2. v. l.). Foto: ARD/Thorsten Jander

Der Schauspieler Jan Fedder bei Dreharbeiten zu "Der Hafenpastor". Foto: Angelika Warmuth/dpa

Trocken, schlitzohrig und typisch norddeutsch stehen die beiden Bauern Kurt Brakelmann (Jan Fedder, links) und Adsche Tönnsen (Peter Heinrich Brix) im Jahr 2000 bei Dreharbeiten zur ARD-Serie "Neues aus Büttenwarder" vor der Kamera. Foto: Wolfgang Langenstrassen/dpa



Jan Fedder stellte sich 2007 auf dem Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) "Hermann Marwede" in der Nordsee vor Cuxhaven als Botschafter der DGzRS vor. Foto: Ingo Wagner/dpa

Im Dezember 2013 wurde Jan Fedder (links), hier mit Volker Herres, bei der Verleihung der Auszeichnung "Hamburger des Jahres" für sein Lebenswerk geehrt. Foto: HA / A.Laible

Jan Fedder als Sheriff Clint posiert 2010 in Bad Segeberg auf dem Set des "Großstadtreviers" für die Presse. Foto: dpa

Schauspieler Jan Fedder als Dirk Matthies und Sänger Gunter Gabriel stehen bei einem Fototermin auf dem Feuerlöschboot "Repsold" im Museumshafen Ovelgönne. Foto: Georg Wendt/dpa



Wann und wie wird Jan Fedder beerdigt?

Am 15. Juli 2000 hatten sich Jan und Marion Fedder im Michel unter dem damaligen Hauptpastor Hartmut Dinse das Ja-Wort gegeben. Bei der Trauerfeier sind die ersten Bankreihen der Kirche nun für Fedders Familie, Freunde und prominente Wegbegleiter reserviert.

Das Interesse der Öffentlichkeit sei groß, sagte Michel-Sprecherin Ines Lessing, aber der Michel mit seinen über 2000 Plätzen durch geladene Gäste schon "sehr gut gefüllt". Die Familie des Verstorbenen habe hierfür um Verständnis gebeten.

"Wir machen die Trauerfeier nicht in erster Linie für den Verstorbenen, sondern für die Hinterbliebenen", sagte Röder. "Das heißt, in diesem Fall für seine Frau und seinen Freundeskreis."

Bedeutende Trauerfeiern im Hamburger Michel:

04.11.1996 „Stern“-Gründer Henri Nannen (1913-1996)

25.11.2002 „Spiegel“-Gründer Rudolf Augstein (1923-2002)

01.03.2005 Boxweltmeister Max Schmeling (1905-2005)

25.06.2010 Schauspielerin Heidi Kabel (1914-2010)

01.11.2010 Hannelore „Loki“ Schmidt (1919-2010)

05.04.2013 Schauspieler Dieter Pfaff (1947-2013)

28.10.2014 Schriftsteller Siegfried Lenz (1926-2014)

08.07.2015 Jazz-Musiker James Last (1929-2015)

23.11.2015 Altbundeskanzler Helmut Schmidt (1918-2015)

14.01.2020 Schauspieler Jan Fedder (1955-2019)

Trauer-Konvoi für Fedder durch St. Pauli

Nach dem Trauergottesdienst sollen Polizisten Fedders Sarg zum Leichenwagen tragen, der unter Anführung zweier weißer Polizeimotorräder anschließend eine Runde durch St. Pauli drehen wird.

Für das Viertel, in dem Fedder aufwuchs und besonders wirkte, gibt es bereits erste Gedankenspiele über einen Jan-Fedder-Platz vor der Davidwache. Die Umsetzung könnte allerdings nach geltendem Hamburger Recht gut zwei Jahre dauern.

Während die Modalitäten der Trauerfeier damit feststehen, sind Ort und Zeitpunkt der Beisetzung noch geheim. Dem Vernehmen nach wird Jan Fedder "in sehr privatem Rahmen" auf dem Ohlsdorfer Friedhof beerdigt.

Sollte der Platz vor der Davidwache nach Jan Fedder benannt werden? Ja Nein

Abendblatt bringt eigenes Fedder-Magazin heraus

Info: Das Abendblatt wird Jan Fedder ein eigenes Magazin der Reihe „Collector’s Edition“ widmen. Es kostet 10 Euro (für Abonnenten 8 Euro), erscheint Anfang Februar und beinhaltet viele Fotos, Geschichten und Interviews. Bestellungen unter Tel. 333 66 999, www.abendblatt.de/jan und in der Geschäftsstelle (Großer Burstah 18-32).