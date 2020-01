Zweifel an Zeugen in Stutthof-Prozess

Hamburg. Nach einem Bericht des "Spiegel" über Zweifel an einer Zeugenaussage im Hamburger Stutthof-Prozess will das Gericht die Unterlagen des Nebenklägers prüfen. Die Prozessbeteiligten bekämen die vom Anwalt des Zeugen Moshe Peter Loth zur Verfügung gestellten Dokumente zur Ansicht und könnten dazu Stellung nehmen, erklärte die Vorsitzende Richterin Anne Meier-Göring am Montag. Ein Vertreter einer anderen Nebenklägerin forderte mit Nachdruck, die Sache aufzuklären.

Der 76 Jahre alte Loth hatte am 12. November ausgesagt, er sei nach seiner Geburt am 2. September 1943 als Baby mit seiner jüdischstämmigen Mutter in dem Konzentrationslager bei Danzig inhaftiert gewesen. Nach Recherchen des "Spiegel" gibt es jedoch keine Hinweise auf jüdische Vorfahren Loths. Seine Mutter sei zwar als Schwangere vier Wochen als "Erziehungshäftling" in Stutthof gewesen. Eine zweite Inhaftierung bei oder nach seiner Geburt habe es aber vermutlich nie gegeben. Sollte diese Darstellung zutreffen, könnte Loth seinen Status als Nebenkläger verlieren.

Angeklagter in dem Prozess ist ein ehemaliger Wachmann. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 93-Jährigen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen vor. Er soll zwischen dem 9. August 1944 und dem 26. April 1945 "die heimtückische und grausame Tötung insbesondere jüdischer Häftlinge unterstützt" haben.