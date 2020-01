Historiker soll in Hamburger Stutthof-Prozess befragt werden

Hamburg. Im Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann im KZ Stutthof will das Hamburger Landgericht heute einen Historiker befragen. Der Göttinger Wissenschaftler Stefan Hördler ist Experte für die Verbrechen der Nationalsozialisten und soll über das Geschehen in dem Lager bei Danzig Auskunft geben. Angeklagt ist ein 93 Jahre alter früherer SS-Wachmann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen vor.

Er soll zwischen dem 9. August 1944 und dem 26. April 1945 "die heimtückische und grausame Tötung insbesondere jüdischer Häftlinge unterstützt" haben. Zu seinen Aufgaben habe es gehört, die Flucht, Revolte und Befreiung von Häftlingen zu verhindern. Der Prozess findet vor einer Jugendkammer statt, weil der Beschuldigte zur Tatzeit erst 17 bis 18 Jahre alt war.