Hamburg. Kaum ist der weihnachtliche Einkaufsmarathon vorbei, steht der erste verkaufsoffene Sonntag bevor. Am 5. Januar öffnen in der Innenstadt, der HafenCity und den Bezirken zwischen 13 und 18 Uhr viele Geschäfte und Einkaufszentren. „Viele Paare und Familien haben jetzt noch die Gelegenheit, mitein­ander Zeit zu verbringen. Außerdem sind noch zahlreiche Touristen in der Stadt. Und die Preise sind noch ein einmal deutlich niedriger als vor Weihnachten“, begründet Citymanagerin Brigitte Engler den frühen Termin.

Die derzeit geringen Temperaturen dürften den Einzelhändlern entgegenkommen. Wurden vor dem Fest überwiegend Kosmetikartikel, Blusen, Hemden und Kaschmirwaren gekauft, rechnet Brigitte Engler jetzt mit einer hohen Nachfrage nach wärmender Bekleidung, Winterschuhen und Wintersport-Ausrüstung. Im vergangenen Jahr fand der erste verkaufsoffene Sonntag im April statt – und damit zu spät für den Wintereinkauf.

Kostenfreies Urban-Outdoor-Workout

Das nicht kommerzielle Motto, unter dem alle Sonntagsöffnungen stehen müssen, lautet dieses Mal „Sport und Gesundheit“. „Die Inspirationen in den Passagen rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Fitness dürften bei vielen Menschen zu den guten Vorsätzen des neuen Jahres passen“, so Engler. In der Perle Hamburg kann man sich umfassend beraten lassen, im Kaufmannshaus tanzen lernen (Charleston für Anfänger: 14 Uhr, Charleston Show: 15 Uhr, Strolls-Tanzkursus: 16.30 Uhr), das Hanse-Viertel bietet Cardio-Training an und die Gänsemarkt Passage lateinamerikanische Tänze (Schnupperworkshops 14 Uhr und 15.30 Uhr, Show-Gruppe: 17 Uhr).

Um Entspannung geht es im Hamburger Hof (Rücken-, Nacken oder Handmassage) und in der Galleria (Konzert mit dem handgespieltem Blechklanginstrument Handpan). Wer sich sportlich betätigen möchte, kann in der Europa Passage Tischtennis spielen und am Überseeboulevard in der HafenCity am kostenfreien Urban-Outdoor-Workout „SportsClock“ teilnehmen (14 bis 15 Uhr).

„Lichterzauber“ in der Innenstadt

Darüber hinaus lädt die Innenstadt zum „Lichterzauber“ ein: Im Passagenviertel sorgt noch die Weihnachtsbeleuchtung aus Tausenden Lichtkristallen für ein faszinierendes Lichterspiel; eine überdimensionale Lichtkugel über dem Kreuzungsbereich Große Bleichen/Poststraße und Lichtfiguren auf Stelzen in der Spitalerstraße sind seit Wochen beliebte Fotomotive.

Ein stimmungsvoller Höhepunkt dürfte aber das Feuerwerk sein, das um 17.30 Uhr über der Binnenalster den Himmel erleuchten wird. „Besonders Familien mit Kindern, die Silvester bereits geschlafen haben, sind herzlich dazu eingeladen“, sagt Citymanagerin Engler. Das Feuerwerk dauere etwa zehn Minuten und werde von einem Ponton in der Binnenalster gestartet. Die perfekte Sicht habe man von den Stufen am Jungfernstieg.

Sorgen um eine erneute Umweltbelastung so kurz nach Silvester oder vor einer Verunreinigung der Binnenalster müsse man sich aber nicht machen. „Wir haben den Veranstalter bewusst ausgesucht, weil er sehr auf Nachhaltigkeit setzt“, so Engler.

Musiksynchrones Feuerwerk

Der Profi-Pyrotechniker Mirco Lorkowski, der für das Feuerwerk beauftragt wurde, betont, er benutze für seine Feuerwerke nur wiederverwendbare Abschusssysteme, da bleibe kein Müll zurück. Deshalb müsse auch niemand Sorge haben, dass Reste des Feuerwerks das Wasser verschmutzten.

Lorkowski hat ein musiksynchrones Feuerwerk geplant – „mit familienfreundlicher Musik, nicht zu dramatisch, mit eingängigen Melodien“, sagt der 47-jährige Lübecker, der seine Firma bereits seit 20 Jahren betreibt. „Auf Knalleffekte durch Böller verzichten wir völlig“, versichert Lorkowski. Er rät den Besuchern, das Feuerwerk möglichst vom Jungfernstieg aus zu betrachten, weil dort auch die Beschallung installiert werde. Und die sei bei einem musiksynchronen Feuerwerk wichtiger Teil des Spektakels.

Neben den Einkaufszentren nehmen auch Geschäfte in den Stadtteilzentren am verkaufsoffenen Sonntag teil. In Ottensen etwa öffnen wegen der Veranstaltung „Altona bewegt sich“ Verkaufsstellen vom Spritzenplatz über den südlichen Bahnhofsvorplatz Altona bis hin zur Neuen Großen Bergstraße.

Einkaufszentrum wird zur Biathlon-Arena

In Bramfeld öffnet unter dem Motto „Sport und Gesundheit“ die Marktplatzgalerie in der Bramfelder Chaussee, in Bergedorf die Geschäfte im Zentrum. Das Tibarg Center in Niendorf ruft zum Wintersport-Event „Biathlon-Deutschland-Tour“ auf. Das Einkaufszentrum wird in eine Biathlon-Arena verwandelt. Mit dabei ist Olympiasieger Michael Rösch. Und in Moorfleet öffnen etliche Läden anlässlich einer Baumweitwurfmeisterschaft.

Die Termine für die kommenden verkaufsoffenen Sonntag sind der 5. April, der 27. September und der 8. November. Einen Verkaufssonntag im Sommer hält Brigitte Engler für verzichtbar. „Wenn die Temperaturen so sommerlich sind, wie wir sie uns wünschen, hält sich niemand gerne in der Innenstadt oder der Umkleidekabine auf, sondern ist lieber an die See oder im Garten.“