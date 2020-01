Hamburg. Keine Armut und kein Hunger mehr, eine gute Gesundheitsversorgung und hochwertige Bildung für alle Menschen, Gleichstellung von Frauen und Männern, bezahlbare und „saubere“ Energie, verantwortungsvoller Konsum, umfassender Klimaschutz – und all das bis 2030: Ehrgeiziger hätten die Vereinten Nationen (Uno) ihre insgesamt 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung kaum formulieren können, auf die sich Staats- und Regierungschefs aus aller Welt im Jahr 2015 einigten. „Niemand darf zurückgelassen werden“, sagte der frühere Uno-Generalsekretär Ban Ki-moon damals. „Aber der wahre Test kommt noch, nämlich die Umsetzung. Wir brauchen dafür die Hilfe von überall und von jedem.“

Heute, fünf Jahre später, stellen manche Experten infrage, ob der Uno-Fahrplan energisch genug verfolgt wird. „Meine Sorge ist, dass wir die Nachhaltigkeitsziele nicht erreichen werden, wenn wir viele Vorhaben nicht beschleunigen“, sagt Walter Leal von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg (HAW). Der Wissenschaftler hat seit 2007 eine Professur für Klimafolgenmanagement und Gesundheit inne, er wirkt als Experte an den Berichten des Weltklimarats (IPCC) mit.

2800 Wissenschaftler arbeiten an der Enzyklopädie

Nun trägt der Forscher in einer neuen Rolle dazu bei, Expertenwissen zu bündeln: In Kooperation mit der Uno fungiert Leal als Chefredakteur eines Mammutwerks: der „Enzyklopädie der Uno-Ziele für nachhaltige Entwicklung“. Etwa 2800 Wissenschaftler tragen zu dem Projekt bei, das 17 Bände umfassen wird, mit jeweils 95 bis 100 Beiträgen. Die Enzyklopädie soll als Ratgeber fungieren: für Regierungen, Verwaltungen und Verbände, für Unternehmen, Hilfsorganisationen und Hochschulen.

Drei Beispiele: In Band drei (Gesundheitsversorgung und Wohlbefinden) stellt etwa ein Forscherteam aus Äthiopien dar, wie sich Unterernährung reduzieren ließe durch einen besseren Zugang vieler Menschen zu Nutzpflanzen. „Davon können einerseits Regierungen und anderseits Organisationen wie die Unicef oder das Rote Kreuz profitieren“, sagt Leal.

Was passieren muss, damit der Amazonas-Regenwald auch künftig noch als Kohlenstoffspeicher fungieren kann, beschreiben Wissenschaftler aus Brasilien und Portugal in Band 13 (Klimaschutz). Noch kann der Regenwald große Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid (CO 2 ) aufnehmen – doch der Kahlschlag insbesondere für die Landwirtschaft gefährdet diese Rolle zunehmend. „Es ist ersichtlich, dass es viel mehr Sinn macht, die Regenwälder zu beschützen und sie langfristig und nachhaltig zu verwenden, als jetzt Kasse zu machen, wie viele Landbesitzer es tun“, sagt Leal.

225 Hochschulen an Projekt beteiligt

In einem weiteren Beitrag beschreibt ein Forscherteam aus Australien, wie Unternehmen ihren CO 2 -Ausstoß reduzieren können. „Gerade für die Länder, die sich kein „Klimapaket“ wie Deutschland leisten können, sind einige der Maßnahmen anwendbar“, sagt Leal.

Unter den Autoren seien Kollegen von so renommierten Hochschulen wie der Harvard University und dem Massachusetts Institute of Technology (MIT). Insgesamt 225 Hochschulen fungierten als Partner des Enzyklopädie-Projekts, sagt der Hamburger Professor, der stolz auf seine Rolle als Koordinator ist, sich ansonsten aber in Bescheidenheit übt.

Denn Papier ist bekanntlich geduldig. Aufschreiben lassen sich grundsätzlich viele Empfehlungen für die Praxis – ohne dass daraus Konsequenzen folgen müssen. Die gesamte Enzyklopädie soll 2021 im Wissenschaftsverlag Springer Nature erscheinen. Die einzelnen Bände wird der Verlag natürlich verkaufen. Es muss sich dann erst erweisen, wie viele Einrichtungen weltweit die Bücher oder Onlineversionen der Texte erwerben werden – und sie dann nicht nur zur Zierde ins Regal stellen oder auf dem Computer ablegen, sondern wirklich nutzen werden.

Autoren bekommen kein Geld für ihre Beiträge

Mehr als 350 Euro wird jeder einzelne gedruckte Band voraussichtlich kosten. Das sei bedingt durch die im Vergleich zu „normalen“ Büchern ungleich höheren Produktionskosten, sagt Leal. Andere vergleichbar aufwendige Werke, die etwa von den Wissenschaftsverlagen Wiley und Elsevier verkauft werden, seien ähnlich teuer.

Es gebe Verhandlungen mit der Uno über einen finanziellen Zuschuss, um einen kostenlosen Zugang zu der En­zyklopädie zumindest für Behörden, Hochschulen und Verbände in den Entwicklungsländern zu ermöglichen. Die Autoren erhalten kein Geld für ihre Beiträge, sondern beteiligen sich, um ihre Reputation zu fördern, wie Leal sagt. Er selbst bekomme von Springer Nature eine Aufwandsentschädigung, die er zum größten Teil an seine wissenschaftlichen Partner weiterleite.

Die ersten beiden fertigen Bände der Enzyklopädie stellte Walter Leal vor Kurzem auf der Weltklimakonferenz in Madrid und auf der Frankfurter Buchmesse vor. Der Hamburger Forscher spricht davon, „einen klitzekleinen Beitrag zu leisten“ mit dem Werk, er erhofft sich aber natürlich einen größeren Einfluss durch das gebündelte Forscherwissen. „Diese Enzyklopädie ist immerhin das weltweit umfassendste redaktionelle Projekt zur Nachhaltigkeit, das jemals durchgeführt wurde“, sagt Leal.

Leal segnet alle Beiträge ab

Über die Verteiler des Verlags und über Forschernetzwerke hatte es Aufrufe an Forscher gegeben, Vorschläge für Kapitel einzureichen. Gutachter von verschiedenen Forschungseinrichtungen trafen eine Auswahl unter den eingereichten Beiträgen und prüfen diese nun auf ihre fachliche Qualität. In einem nächsten Schritt liest ein Team aus vier Mitherausgebern die Artikel und prüft stichprobenartig, ob Plagiate vorliegen, wie Leal sagt. Er selbst liest die Texte auch – und segnet sie schließlich ab.

Keine Armut und kein Hunger mehr, Klimaschutz weltweit, Gerechtigkeit für alle – was davon können die Vereinten Nationen bis 2030 wirklich erreichen? Leal antwortet diplomatisch: „Wir sollten alles tun, um den 17 Nachhaltigkeitszielen so nah wie möglich zu kommen.“