Mehr Brände als zu letztem Silvester

Hamburgs Feuerwehr ist in der Silvesternacht 1244 Mal und damit deutlich öfter ausgerückt als im vergangenen Jahr.

Dabei waren vor allem mehr Brände zu verzeichnen als noch beim letzten Jahreswechsel. Bis 6 Uhr war die Feuerwehr bei 475 Bränden im Einsatz, die meisten waren allerdings kleinere Feuer. Zum Vergleich: In der Nacht von 2018 auf 2019 waren es im gleichen Zeitraum 335 Brände.

Es gab 744 Rettungseinsätze und 25 Technische Hilfeleistungen. 20 Mal kam es zu Notfalleinsätzen im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern. Laut Feuerwehr wurden damit zwischen 18 Uhr am Silvesterabend und 6 Uhr am Neujahrsmorgen im Schnitt stündlich 104 Einsätze gefahren.

Massenkarambolage auf der A23

Dichter Nebel war der Grund für den größten Silverstereinsatz der Feuerwehr in Schleswig-Holstein. Auf der A23 zwischen den Anschlusstellen Itzehoe Mitte und Nord kam es wegen einer extremen Nebelwand gegen 1:30 Uhr zu einer Massenkarambolage mit mindestens zehn beteiligten Fahrzeugen. Neun Rettungswagen und fünf Notärzte fuhren zum Einsatzort. Dass letztlich „nur“ vier Personen mit leicht- bis mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus mussten, bezeichnete ein Sprecher der Leitstelle als „glimpflich“. Auch auf der Gegenfahrbahn kam es im weiteren Verlauf zu Zusammenstößen, wobei nochmal vier Personen verletzt wurden. Die A23 wurde voll gesperrt.

Mehrfamilienhaus in Barmbek evakuiert

Der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses am Tieloh brannte auf einer Länge von zehn Metern.

Foto: Michael Arning / HA

Eines der größeren Feuer war in der Nacht am Tieloh in Barmbek ausgebrochen. Dort musste um 0:41 Uhr wegen eines Dachstuhlbrandes ein sechsstöckiges Mehrfamilienhaus evakuiert werden. 13 Personen wurden in einem Großraumrettungswagen betreut.

50 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften den Brand auch über eine Drehleiter, die Nachlöscharbeiten dauerten längere Zeit. Schließlich mussten Teile einer Giebelwand mit Schieferverkleidung aufgenommen werden.

Reetdach brennt in Moorwerder

Auch in Moorwerder musste die Feuerwehr einen Dachbrand bekämpfen. Dort brannte bereits um kurz nach 20 Uhr das 80 Quadratmeter große Reetdach eines Einfamilienhauses in der Straße Am Weidengrund in ganzer Ausdehnung.

36 Einsatzkräfte rückten an, das Reetdach wurde großflächig aufgenommen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Das Reetdach in Wilhelmsburg brannte gleich an mehreren Stellen.

Foto: Michael Arning

Neujahrs-Wetter: Frisch und nebelig

Das neue Jahr begann mit so etwas wie Winterwetter. In Hamburg und dem Umland mussten Autofahrer bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kratzen. Vor allem Nebel und Glätte machte den Verkehrsteilnehmern am Morgen zu schaffen.

Im Tagesverlauf soll das Quecksilber auf bis zu sechs Grad Celsius klettern. Es bleibt trocken, aber stellenweise diesig.

Autobahn-Abfahrt und A1 wegen Nebels gesperrt

An der Autobahn A24 hat Nebel am Neujahrsmorgen sogar zu einer Sperrung geführt. Am Kreuz Ost wurde die Überleitung zur A1 in Richtung Norden bis auf Weiteres geblockt. IUm Bereich Öjendorf ist die A1 wegen Nebels in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr ab.

Die Wetterverhältnisse sorgten teilweise für eine Sichtweite unter zehn Metern. Auf der A7 bei Hausbruch etwa betrug die Sichtweite durch den Nebel unter 50 Meter.

Feueralarm und Störung bei der Hochbahn

Für die Hochbahn begann das neue Jahr mit Einschränkungen auf zwei U-Bahnlinien. Wegen eines Feueralarms am Hauptbahnhof Süd mussten gegen 1 Uhr die Linien U1 zwischen Jungfernstieg und Lübecker Straße sowie U3 zwischen Rathaus und Lübecker Straße gesperrt werden.

Nach einer guten Stunde konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden – auf der U1 allerdings nicht auf ganzer Linie. Denn dort war der Verkehr am Morgen zwischen Volksdorf und Großhansdorf wegen einer Stellwerksstörung noch immer unterbrochen. Die Fahrgäste wurden jeweils auf Taxis verteilt.