Hamburg. Der Hamburger Tierschutzverein (HTV) wendet sich mit einem "Fahndungsaufruf", wie es auf der Internetseite des Vereins heißt, an die Öffentlichkeit. Auf der Veddel sei eine kranke Hündin gefunden und ins Tierheim Süderstraße gebracht worden.

Das Tier sei wahrscheinlich über Monate hinweg nicht medizinisch behandelt worden, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Auf Bildern ist die Haut der Hündin mit offenen, entzündeten Stellen zu sehen.

Am 9. Dezember sei die Huskyhündin Tonka, wie der Verein sie genannt habe, gegen 06:45 Uhr in der Peutestraße in Höhe des Verteilzentrums Amazon gefunden worden. Die offensichtlich kranke Hündin sei alleine die Straße entlang gelaufen, als sie die Aufmerksamkeit der beiden Finder geweckt habe, heißt es in der Mitteilung.

Diesen gegenüber habe sie sich zunächst ängstlich verhalten, sodass sie ihr einige Meter folgen mussten, bis sich die Hündin schließlich einfangen ließ. Die beiden Männer hätten Tonka dann unverzüglich in das Tierheim Süderstraße gebracht, das der Tierschutzverein betreibt. Der Hund sei gechipt, aber nicht registriert, so dass seine Herkunft ungewiss sei, so der HTV.

Vernachlässigte Hündin war mit Milben befallen

Bei Tonka habe man einen Befall mit Demodex-Milben festgestellt, hieß es bei der Tiervermittlung des Vereins. Die Krankheit sei normalerweise gut zu bekämpfen, führe aber unbehandelt zu den blutigen Hautstellen.

Um gegen den Halter vorzugehen, hat der Verein jetzt Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Außerdem lobt der HTV eine Belohnung in Höhe von 500 Euro aus für "Hinweise, die zur Ergreifung der Täter*in oder der Täter*innen führen".

Inzwischen ist Tonka soweit genesen, dass sie an einen Halter vermittelt werden könnte. Die weitere, zunächst noch erforderliche Behandlung der Hündin würde das Tierheim für die neuen Besitzer kostenlos übernehmen, heißt es vom HTV.

Der Tierschutzverein war zuletzt häufiger selber in die Schlagzeilen geraten. Anlass waren unter anderem Auseinandersetzungen in der Führung und Kritik von Mitarbeitern.