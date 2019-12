Hamburg. Gabriel leidet an einem lebensbedrohlichen Gendefekt. Jeder kleine Infekt ist für ihn lebensbedrohlich, deshalb musste er mit seiner Familie bislang sehr isoliert leben. Vor ein paar Wochen erhielt der siebeneinhalb Monate alte Säugling eine Stammzellspende, die er dringend brauchte, um gesund zu werden. Eine Freundin der Familie hatte Anfang September eine Typisierungsaktion in Marienthal gestartet. Kathrin R., die mit ihrem Mann und ihrem Baby in Tonndorf lebt, hat schon viele Wochen mit dem Jungen im Universitätsklinikum Eppendorf verbracht, ist aber zuversichtlich. „Es geht ihm besser“, sagt sie und hofft, dass die Therapie anschlägt.

Gabriel geht es nach einer Stammzellspende besser.

Foto: DKMS

Jule Todsen leidet ebenfalls an einem extrem seltenen Gendefekt, der die Muskulatur lähmt. Irgendwann, und es kann jederzeit geschehen, wird Jule durch die Lähmung des Zwerchfells Atmennot bekommen und beatmet werden müssen. Nach Aussagen ihres behandelnden Kinderneurologen am UKE gibt es zwar keine verlässlichen Zahlen, wie viele Menschen in Deutschland an dieser todbringenden Krankheit leiden, aber vermutlich seien es nicht mehr als zehn. Das fünfjährige Mädchen leidet an einer Mischung aus Polyneuropathie, einer Schädigung der Nerven, und Spinaler Muskelatrophie (SMARD). Es gibt bislang keine Möglichkeit, diese Krankheit zu heilen.

Jule kann nur noch selten in die Kita

Seit dem Sommer habe sich der gesundheitliche Zustand ihrer Tochter leider­ verschlechtert, sagt ihre Mutter Marieke Todsen: „Ihre Kräfte lassen nach.“ Inzwischen haben die Eltern für Jule einen Rollstuhl bestellt, derzeit nutzt sie einen leihweise und ist damit wieder etwas mobiler. Damit sie sich nicht bei anderen Kindern ansteckt, kann Jule nach Angaben ihrer Mutter nur ganz selten in die Kita gehen – etwa, wenn die Kinder einen Ausflug machen und die Gefahr der Ansteckung im Freien nicht so groß ist.

Für Jules Eltern gibt es nur einen Hoffnungsschimmer – eine Forschungsstudie in den USA. Ein Forscherteam des Nationwide Children’s Hospital in Columbus­, Ohio, hat kürzlich einen verwandten Gendefekt erfolgreich therapiert und will versuchen, die Methode auf den Gendefekt zu übertragen, an dem Jule leidet. „Wir hoffen, dass Jule daran teilnehmen kann“, sagt Marieke Todsen. Und sie hoffe, sagt Jules Mutter, dass sie bis dahin überhaupt durchhält.

Der gemeinnützige Verein SMASHSMARD Deutschland sammelt Spenden für diese amerikanische Studie, von der Kinder wie Jule profitieren könnten. Wer spenden möchte: IBAN: DE37 2005 0550 1500 3591 85 BIC: HASPDEHHXXX. Weitere Informationen im Internet dazu unter www.smashsmard.de