Hamburg. Wegen des dreitägigen Streiks der Germanwings-Flugbegleiter müssen sich Reisende in Hamburg am Montag und in den kommenden Tagen auf Einschränkungen einstellen. Der Ausstand, der bis einschließlich Neujahr dauern soll, lässt am Flughafen Hamburg mehr als 50 Starts und Landungen der Schwestergesellschaft Euowings ausfallen, davon zwölf bereits am Montag.

Hauptsächlich ist die Verbindung zum Flughafen Köln-Bonn betroffen. "Bislang ist hier alles ruhig." sagte eine Flughafensprecherin am Montagmorgen dem Abendblatt. "Wir rechnen nicht mit Chaos, weil die Information an die Fluggäste so frühzeitig rausgegangen ist." Die meisten Passagiere kämen erst gar nicht zum Flughafen und könnten auf die Bahn umsteigen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

Warum fallen Eurowings-Flüge aus, obwohl Germanwings bestreikt wird?

Die Lufthansa bündelte einst unter der Marke Germanwings ihre innerdeutschen und innereuropäischen Flüge abseits der Drehkreuze Frankfurt und München. Vor vier Jahren änderte der Konzern seine Strategie und baute Eurowings zur Marke im Segment der Billigfluglinien auf und aus. Lufthansa-Chef Carsten Spohr nannte Germanwings zwar einen Erfolg, sah bei Eurowings allerdings mehr Potenzial für weitere Kostensenkungen.

Seitdem werden unter der Marke Germanwings keine Flüge mehr verkauft, dies erfolgt ausschließlich über das Label Eurowings. Es gibt aber noch zahlreiche Beschäftigte bei Germanwings – und die übernehmen den Flugbetrieb im Auftrag von Eurowings. Laut Eurowings sind es von insgesamt 140 Flugzeugen 30 Maschinen, die von Germanwings operiert werden.

Wie viele Flüge fallen nun aus?

Laut Eurowings-Homepage sind es mehr als 170 Starts, die am Montag, Dienstag und Mittwoch ausfallen sollen. Der Streik bei Germanwings führe im gesamten Eurowings-Flugplan zu rund 15 Prozent Flugausfällen, sagte eine Unternehmenssprecherin der Deutschen-Presse-Agentur: „Von den geplanten 1200 Flügen im Streikzeitraum werden über 1000 durchgeführt.“ Besonders viele gecancelte Verbindungen gibt es an den Flughäfen Köln/Bonn, Berlin-Tegel, München – und Hamburg.

Wie viele Flüge fallen in Hamburg aus?

Am Helmut-Schmidt-Flughafen sind insgesamt 52 Starts und Landungen betroffen. Am Montag fallen jeweils sechs Ankünfte und Abflüge weg – von insgesamt je mehr als 150. Jeweils fünfmal strich Eurowings die Verbindung nach Köln/Bonn, je einmal fiel Stuttgart aus dem Programm heraus. Allerdings kann es durch den geänderten Flugplan auch zu Verspätungen bei der Fluglinie kommen.

So war der Abflug nach Rom/Fiumicino am Montag laut Homepage von Hamburg Airport für 12.20 Uhr statt zuvor 11.50 Uhr vorgesehen. Der Flieger nach Wien sollte nun um 14.45 Uhr statt zuvor 14 Uhr gehen. Deshalb gilt in diesen Tagen mehr denn je die alte Regel, dass sich Reisende stets über Veränderungen auf dem Laufenden halten sollten. Am Dienstag sind jeweils zehn Abflüge und Ankünfte gestrichen worden, und zwar von und nach Nürnberg, Köln/Bonn, Düsseldorf, München und Wien.

Auch am Mittwoch sind es jeweils zehn Starts und Landungen, die wegfallen. Betroffene Routen führen von und nach Stuttgart, Köln/Bonn, München und Zürich. Die anderen norddeutschen Airports sollen keine Auswirkungen des Streiks spüren. Die Flüge von Hannover nach Wien, Stuttgart und Mallorca sowie von Bremen nach Stuttgart und Mallorca sollen wie geplant stattfinden. Auch weitere streikbedingte Flugausfälle seien nicht zu erwarten, sagte eine Eurowings-Sprecherin am Sonntagmittag dem Abendblatt. Der Sonderflugplan stünde fest.

Wie stark ist Eurowings in Hamburg?

Eurowings ist am Helmut-Schmidt-Flughafen die größte Fluggesellschaft. Im laufenden Jahr habe man den Marktanteil von 20 auf etwa 30 Prozent gesteigert, sagte Eurowings-Vertriebschef Oliver Schmitt Mitte Dezember in Hamburg. Das heißt, knapp jeder dritte Passagier in Fuhlsbüttel fliegt mit der Airline. Im Sommer soll es 50 Direktziele vom Flughafen mit dem Drei-Letter-Code „HAM“ geben. 15 Flugzeuge inklusive Crews sind hier stationiert. Insgesamt seien es 450 Mitarbeiter vom fliegenden Personal und vier Beschäftigte am Boden. Die Muttergesellschaft Lufthansa, die nur zu den Drehkreuzen Frankfurt und München fliegt, kommt auf einen Marktanteil von 19 Prozent.

Worum geht es im Tarifstreit?

Die Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) liegt seit vielen Monaten mit der Lufthansa im Clinch. Insgesamt geht es um Lösungen für 22.000 Mitarbeiter in der Kabine. Die Gemengelage ist komplex: Es geht unter anderem um einen Streit im UFO-Vorstand, der zu einer Rücktrittswelle führte. Daraufhin weigerte sich das Unternehmen, mit der Gewerkschaft überhaupt noch zu verhandeln, weil es die UFO nicht mehr als vertretungsberechtigt ansah.