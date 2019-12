Hamburg/Kiel. Zum Jahresende, kurz vor Silvester, bei einem Spaziergang nochmal tief durchatmen: Das können die Menschen in Hamburg und Norddeutschland sogar bei Sonne genießen: Denn die letzte Woche des Jahres startet weitgehend sonnig und mild mit Höchstwerten von bis zu acht Grad.

Am Montag wehe verbreitet ein mäßiger, an der See frischer bis starker Südwestwind, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. In der Nacht zum Dienstag sei es anfangs klar, doch dann folgten viele Wolken, gelegentlich mit leichtem Regen. Die Höchstwerte sinken laut DWD auf vier bis sieben Grad.

Wetter an Neujahr: wolkig, aber trocken

Silvester haben die Menschen in der Hansestadt wettertechnisch Glück: Es wird freundlich und vor allem trocken, zum Nachmittag sehr mild bei bis zu acht Grad. Es wehe ein mäßiger, an der See starker Nordwestwind, der abends aber deutlich abnehme, teilte der DWD mit. In der Silvesternacht sei es zunächst klar, später wolkig. Die Tiefstwerte liegen bei drei bis sechs Grad.

Auch der 1. Januar bietet gute Bedingungen für einen Neujahrsspaziergang: An Neujahr wird es laut Wetterexperten wolkig, aber trocken. Die Höchstwerte erreichen fünf bis acht Grad. Unerheblich sind die Wettervorhersagen für diejenigen, die Neujahr ohnehin als Faulenztag auf dem Sofa eingeplant haben...