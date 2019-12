FDP kritisiert Umweltleitfaden als „Bürokratiemonster“

Hamburg. Die FDP hat den für die Beschaffung der Hamburger Behörden geltenden Umweltleitfaden als unübersichtliches „Bürokratiemonster“ kritisiert. In dem knapp 180 Seiten starken Papier werden den Einkäufern der Stadt Qualitätsanforderungen für eine umweltschonende und nachhaltige Beschaffung an die Hand gegeben. „Die Behörden sollen entsprechend handeln – aber der Senat kann gar nicht auswerten, welche Kriterien des Leitfadens bei Beschaffungen in Höhe von Millionen Euro konkret eingehalten werden und welche nicht“, sagte die Fraktionsvorsitzende Anna von Treuenfels-Frowein.

Der Umweltleitfaden war Anfang 2016 vom Senat beschlossen und im vergangenen Mai aktualisiert worden. In seiner Antwort auf eine Große Anfrage der FDP räumt der Senat ein, „dass eine systematische Detailauswertung, welche Kriterien bei Beschaffungen umgesetzt wurden bzw. welche nicht, auf Basis der verfügbaren IT-Systeme und Datensammlungen nicht möglich ist“.