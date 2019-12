Hamburg. 388 Mitarbeiter der Hamburger Polizei und 48 Feuerwehrleute sind dieses Jahr (Stichtag 30. November) im Dienst verletzt worden. Wie aus der Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Karl-Heinz Warnholz hervorgeht, seien 70 Polizisten nach Angriffen verletzt worden, 318 hätten sich die Verletzungen auf andere Weise zugezogen.

Mit Blick auf den Vorjahreszeitraum ergebe sich eine Übereinstimmung von 100 Prozent, so der Senat. Auch vom 1. Januar bis 30. November 2018 seien exakt 388 Polizisten verletzt worden. „Die gleichbleibenden Zahlen erklären sich höchstwahrscheinlich damit, dass in beiden Jahren keine besonderen bzw. unterschiedlichen großen Einsatzlagen bewältigt werden mussten“, so der Senat.

Verletztenzahlen bei Feuerwehr sind rückläufig

Deutlich rückläufig sind die Verletztenzahlen bei der Feuerwehr. Meldeten 2018 noch 90 Feuerwehrleute eine Verletzung, so waren es dieses Jahr nur 48, davon gingen elf Verletzungen auf Angriffe zurück – ein Rückgang um 46,7 Prozent. „Präventive Maßnahmen wie die Durchführung von Deeskalationstraining an der Akademie der Feuerwehr könnten den Rückgang der Zahlen gefördert haben“, so der Senat.

Gefragt nach den strafrechtlichen Konsequenzen für jene, die Polizisten und Feuerwehrleute angegriffen hatten, blieb der Senat – mit Blick auf die hohe Zahl auszuwertender Akten – eine konkrete Antwort schuldig.

Der Senat betonte zudem, dass die Stadt die Rechtsschutzkosten in Zivilverfahren nun auch dann übernimmt, wenn Polizisten im Zusammenhang mit ihrem Dienst etwa in den sozialen Medien verunglimpft worden sind. Neben einem neuen „Case Management“ bei der Feuerwehr, das die Kommunikation zwischen der Feuerwehr und den Ermittlungsbehörden verbessern soll, sei in allen seit 2019 neu beschafften Rettungswagen ein Alarmknopf im hinteren Behandlungsraum installiert worden.

„Jeder Vorfall ist einer zu viel und sollte den Senat dazu animieren, größere Anstrengungen zum Schutz des Personals zu verfolgen“, sagte CDU-Mann Warnholz. Dies gelte gleichermaßen für präventive Maßnahmen wie auch die Ahndung von Körperverletzungen.