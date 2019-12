Hamburg. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Heimfeld sind in der Nacht zu Heiligabend acht Menschen, darunter drei Kinder, aus akuter Lebensgefahr gerettet worden.

Der Feuerwehr war gegen 0:40 Uhr ein Brand an der Seehafenstraße gemeldet worden. Daraufhin machten sich zwei Löschzüge und insgesamt 52 Einsatzkräfte auf den Weg.

Sieben Menschen über Drehleiter gerettet

Tiefschwarzer Rauch und Flammen im ersten Stock schnitten den Fluchtweg im viergeschossigen Wohnhaus ab. Die Feuerwehr setzte daraufhin eine Drehleiter ein, worüber vier Erwachsene und drei Jungen im Alter von zwei, acht und zehn Jahren gerettet wurden.

Der schwarze Rauch drang aus mehreren Fenstern im ersten Obergeschoss.

Foto: André Zand-Vakili / HA

Daneben drangen drei Angriffstrupps unter Atemschutz in das stark verrauchte Gebäude ein, in dem schließlich ein weiterer Mann aus dem Treppenhaus in Sicherheit gebracht werden konnte.

Mehrfamilienhaus vorerst unbewohnbar

Alle acht Geretteten kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Außerdem wurden 13 weitere Personen, die sich vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen konnten, von Nofallsanitätern betreut.

Da das Haus für unbewohnbar erklärt wurde, kümmerte sich die Polizei um die Unterbringung der unverletzt gebliebenen Bewohner. Nach drei Stunden war der Einsatz beendet, die Polizei ermittelt nun die Brandursache.