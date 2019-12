Hamburg. „Fröliche Weinachten“ oder „Marry Christmas“ steht häufig auf den farbenfrohen Bildern, die die Abendblatt-Redaktion „Von Mensch zu Mensch“ nach den Herbstferien täglich für die Weihnachtspäckchen-Aktion erreichten. Das weihevolle „H“ im Wort Weihnachten vergaßen viele der Schüler und Schülerinnen, wenn sie eifrig malten und ihre guten Wünsche für die Päckchenempfänger auf die Kunstwerke schrieben. Mit der Orthografie hapert es zwar oft noch, doch ein „H“ für Herzlichkeit steht für alle, die mitmachten.

„Ich wünsche Ihnen eine Fröhliche Weinachten und ich hoffe, dass Sie gesund bleiben. Vielleicht ist das Bild nicht schön geworden“, schreibt die Schülerin Fatma, „aber ich hoffe, dass meine Worte Sie glücklich machen. Wenn Sie glücklich sind, werde ich auch sehr, sehr froh sein.“ Auf ihrem Bild ist ein für eine Person hübsch gedeckter Tisch mit Weihnachtsbraten, Kerzen und Blumen zu sehen, im Hintergrund flackert ein Feuer im Kamin. Fatma, dein Bild ist sogar sehr gelungen!

Viel Fleiß und Freude auf Weihnachten

Wie Fatma sorgten auch Tausende andere Kita- und Schulkinder aus dem Großraum Hamburg – von Winsen bis Quickborn – dafür, dass wir in jedes der 8000 Weihnachtspäckchen für die bedürftigen und einsamen Empfänger ein Bild legen konnten. Natürlich dank ihrer Erzieher und Lehrerinnen, Eltern und Großeltern, denn ein bisschen Anleitung zum Thema Weihnachten bekamen die Kleinen von ihnen.

So schrieben die Drittklässler der Schule Rahlstedter Höhe jeweils etwas über sich selbst zu den Wünschen für den Empfänger auf ihre Bilder. Und Erzieherin Dorothea Liebing der Grundschule Kielortallee schrieb: „Zum sechsten Mal in Folge waren unsere Schülerinnen und Schüler von der Vorschule bis zur vierten Klasse so eifrig und haben die Aktion von Herzen gerne unterstützt. Mit Fleiß und Freude auf Weihnachten wurden dieses Jahr sehr, sehr viele Bilder gemalt. “ Es waren insgesamt 1300 Bilder, die aus der Kielort-allee ankamen!

Hohe Motivation der Kleinen

Dörte Siemer vom Hamburger Turnerbund schickte Bilder von ihrer Kindersportgruppe – und ein Bild etwas später hinterher. „Es muss unbedingt noch dazu gepackt werden, wünscht sich das kleine Mädchen Lina“, teilte Frau Siemer uns mit. Diese hohe Motivation der Kleinen entstand unter anderem durch Gespräche über die Weihnachtspäckchen-Aktion.

Die Lehrerinnen der Klasse 2a der Stadtteilschule Wilhelmsburg, Frau Busch und Frau Folkers, lasen ihren Schülern den Artikel aus dem Hamburger Abendblatt mit der Bitte, Bilder für die Weihnachtspäckchen zu schicken, vor. „Es entstand eine intensive Diskussion über arme, kranke, bedürftige und einsame Menschen in unserer Gesellschaft und der Klasse 2a war klar, dass sie unbedingt helfen wollte“, schrieben die Lehrerinnen. Auf dem Brief standen auch die Unterschriften aller beteiligten Schüler.

Worte für die Seele

Die Art, sich zeichnerisch auszudrücken, ist bei den Kindern ganz unterschiedlich – den Altersstufen entsprechend sehen die Weihnachtsmänner der Kleineren oft aus wie rote Schneemänner, mit Kugelkopf und Bauch. Die Form und das fröhliche Lächeln der Figuren bessern beim Betrachter sogleich die Laune. Die Größeren malen detaillierter: In den geschmückten Weihnachtszimmern tummeln sich Kuschelkatzen, Kinder, Engel und Wichtel. Oma und Opa sind außer den Eltern dabei.

Der Weihnachtsmann fliegt durch den Himmel mit seinem Rentiergespann und landet auf dem Dach. Über den Schornstein gelangt er ins Haus. Geschenke spielen natürlich eine große Rolle, manchmal überragen sie den Tannenbaum oder sind kaum zu zählen. Klassiker bei der Motivwahl sind auch winterliche Wälder, Schlittenfahren, Schneemänner und Weihnachtsmärkte.

Die Schüler und Kita-Kinder zeigen damit ihre eigene Weihnachtswelt, denken aber auch gleichzeitig an die Päckchenempfänger. So stehen unter den Bildern oft Mut machende Sätze, sie zeigen, dass viele sich intensiv mit der Einsamkeit dieser Menschen auseinandergesetzt haben: „Ich hoffe, dass du gesund bleibst. Du bist nicht allein. Du musst mir nix schenken, dass du glücklich bist, reicht mir. Du bist wundervoll. Schenk jedem ein Lächeln. Nicht alles muss perfekt sein. Viel Glück und viel Segen. Sei du selbst. Ich wünsche dir ein gutes Leben, Gesundheit, Liebe. Freue dich immer. Es wird besser. Viele Lichter leuchten. Der das Geschenk auspackt, soll ein schönes Fest haben, immer fröhlich sein, Spaß haben. Was du dir wünschst, soll in Erfüllung gehen.“

So sind die Kunstwerke der Mädchen und Jungen nicht nur Bilder, sondern auch Worte für die Seele geworden – und oft gibt es auch etwas zum Schmunzeln. In diesem Sinne wünscht Jonas (7) „Wrohe Feinacht!“

Vielen, vielen Dank, liebe Kinder: Wir hoffen, dass im nächsten Jahr wieder Tausende von euch mitmachen!