Hamburg. In Neugraben ist es am Sonntagmorgen zu einem tödlichen S-Bahn-Unfall gekommen. Nach Angaben der Bundespolizei wurde gegen 5.15 Uhr ein Mann im Gleisbereich von einem Zug der Linie S3 erfasst, der in Richtung Pinneberg unterwegs war. Der Triebwagenführer habe den Mann zwar noch gesehen und eine Schnellbremsung eingeleitet, konnte den Zug aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen.

Warum sich der Mann im Gleisbereich aufhielt, ist unklar. Möglicherweise stand er unter Alkoholeinfluss. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen der Bundespolizei nicht vor. Die Ermittlungen zur Identität des Toten dauern an. Sein Leichnam wurde ins Institut für Rechtsmedizin gebracht.

S-Bahn-Strecke zwei Stunden lang gesperrt

Die Strecke Neugraben–Harburg Rathaus blieb etwa zwei Stunden lang gesperrt. In dieser Zeit wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis eingerichtet.

Anmerkung der Redaktion:

Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.