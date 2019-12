Der Traum vom Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge

Ist das Vorhaben möglich? Was eine Machbarkeitsstudie klären soll, elektrisiert nicht nur die Jüdische Gemeinde in Hamburg.

Hamburg. Ein Polizist mit Maschinenpistole patrouilliert im Grindelviertel vor der Joseph-Carlebach-Schule. Seit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle (Saale) im Oktober sind die Sicherheitsmaßnahmen vor jüdischen Einrichtungen auch in Hamburg noch schärfer. Der Zutritt in die historische Talmud-Tora-Schule und in die Räume des Landesrabbiners obliegt allerdings seit Langem schon strengen Kontrollen: Warten in einer gläsernen Schleuse. Fragen eines unsichtbaren Security-Mitarbeiters. Ferngesteuertes Öffnen der Sicherheitstür.

Dann geht es über einen Schulflur, umringt von fröhlichen Kindern, die schmalen Stufen hinauf in das kleine Büro von Landesrabbiner Shlomo Bistritzky. Der 42-Jährige ist aber dort nicht anzutreffen, sondern sitzt ein paar Schritte weiter mit dem 1. Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde in Hamburg, Philipp Stricharz, im spartanisch eingerichteten Vorstandsbüro, dessen einziger Komfort ein Kaffeeautomat und Kühlschrank sind. Und als Wandschmuck ein großes historisches Schwarz-Weiß-Foto.

Imposanter Kuppelbau

Es zeigt einen imposanten Kuppelbau, umsäumt von Bäumen. Das Bild an der Wand hängt erst seit einigen Wochen im Vorstandszimmer, das aber bald geräumt werden muss, damit der Kindergarten den Platz mit nutzen kann. „Die Räumlichkeiten sind für unsere wachsende Gemeinde zu klein geworden“, sagt Philipp Stricharz und schaut auf das historische Foto an der Wand.

Der Israelitische Tempel an der Poolstraße wurde 1844 eingeweiht.

Es ist die undatierte Abbildung der Hauptsynagoge der Gemeinde am früheren Bornplatz, der heute den Namen des Oberrabbiners Joseph Carlebach trägt. Er wurde 1942 mit seiner Familie in einem Wald beim Konzentrationslager Jungfernhof (Riga) von den Nazis erschossen. Die Blicke auf dieses Foto haben sich in den vergangenen Tagen allerdings verändert. Es steht längst nicht mehr nur für eine vergangene Zeit vor dem Holocaust, sondern könnte auch einen Weg in die Zukunft weisen. Denn die Gemeinde hat den Plan, die 1906 geweihte und 1939 von den Nazis zerstörte Synagoge wieder neu erstehen zu lassen.

„Wir wollen die Synagoge dort aufbauen, wo sie früher stand“, sagt Landesrabbiner Bistritzky, Vater von neun Kindern. „Das sind unsere Wurzeln. Was die Nazis nicht sehen wollten, das wollen wir wiederhaben.“ Seit er vor einigen Wochen im Abendblatt den Vorschlag vom Wiederaufbau öffentlich unterbreitet hatte, sind die Chancen tatsächlich gestiegen. Bereits 14 Tage später stellte der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags 600.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie bereit. Sie soll ergründen, wie und wo der Bau in historischem Gewand und mit einem modernen Begegnungs- und Bildungszentrum realisiert werden kann.

Stolpersteine aus Bronze erinnern an Juden, die von Nazis in den Tod getrieben wurden.

Ein Wiederaufbau hätte nicht nur symbolische Strahlkraft für die Präsenz des Judentums in der Stadt, sondern würde auch der wachsenden jüdischen Gemeinde Rechnung tragen. Denn spätestens seit den 1990er-Jahren erlebt diese Religion in der Hansestadt mit ihren verschiedenen Strömungen eine Renaissance. Wie viele Menschen jüdischen Glaubens jetzt in der Hansestadt leben, wird nicht offiziell erfasst. Die Schätzungen reichen von 5000 bis 30.000. Die orthodox und traditionell geprägte Jüdische Gemeinde mit Sitz im Grindelviertel hat 2500 eingeschriebene Mitglieder und verfügt unter anderem über die Schule mit 170 Mädchen und Jungen sowie eine Kita mit 60 Kindern.

Hamburg und die Juden ist eine alte Geschichte

Die Liberale Jüdische Gemeinde mit ihrem Büro in der Innenstadt zählt 325 Mitglieder und hat einen Freundeskreis mit 250 Mitgliedern. Sie ist dem Reformjudentum verpflichtet und sucht seit ihrer Neugründung im Jahr 2004 einen festen Platz. Die aus Moskau und Odessa stammende Künstlerin Galina Jarkova sagt: „Wir mussten mehr als zehnmal umziehen. Das ist für uns kein Zustand mehr. Außerdem sind wir in den derzeit genutzten Räumen nicht sicher genug. Es ist unwürdig, dass wir keinen festen Raum ausgerechnet in jener Stadt haben, in der das Reformjudentum im 19. Jahrhundert seinen Anfang an.“

Ein Schüler der Joseph-Carlebach-Schule trägt Kippa und liest in einem jüdischen Gebetsbuch.

Hamburg und die Juden – das ist eine Geschichte, die in ihren Anfängen in das 15. Jahrhundert zurückreicht. Professorin Miriam Rürup leitet das Institut für die Geschichte der deutschen Juden an der Universität Hamburg. „Vereinfacht ließe sich sagen, dass die jüdische Geschichte auf der Iberischen Halbinsel beginnt.“ Von dort wurden Juden im 15. Jahrhundert vertrieben und mi­grierten später vor allem über Amsterdam als Kaufleute nach Hamburg und Altona. Die Zahl der jüdischen Bevölkerung in der Hansestadt erreichte in der Weimarer Republik mit rund 20.000 den Höchststand. Während am Beginn des 19. Jahrhunderts zwei Drittel der Gemeindemitglieder zur Unterschicht gehörten, bildete im Kaiserreich das gut situierte Bürgertum die deutliche Mehrheit.

Miriam Rürup: „Spezifisch für Hamburg war dabei auch die Existenz einer Gruppe vermögender Familien, die eine zahlmäßig zwar kleine, aber beständige jüdische Oberschicht bildete.“ Viele der orthodoxen Juden wohnten zur Blütezeit in „Klein-Jerusalem“. So wurde das Grindelviertel damals genannt. Koschere Geschäfte (Schlachter, Milchladen) und Restaurants luden zum Verweilen ein. Derweil konzentrierte sich das liberal-assimilierte jüdische Großbürgertum in Harvestehude. Der dritte Tempel der Reformgemeinde in der Oberstraße 120 ist noch heute erhalten, hat aber eine andere Nutzung – als Max-Liebermann-Studio des NDR. Auf dem Gebäude steht ein Vers des Propheten Jesaja: „Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für alle Völker“.

Hamburger Publizist gilt als Urheber des Begriffs „Antisemitismus“

Zahlreiche Jüdinnen und Juden haben ihre Spuren in der Hansestadt hinterlassen. Albert Ballin (1857–1918) zum Beispiel stieg zum Generaldirektor der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Aktiengesellschaft (Hapag) auf. Agathe Lasch (1879–1942) wurde als Germanistin die erste Professorin der Universität Hamburg. Und der Bankier Salomon Heine (1767–1844), Onkel des Dichters Heinrich Heine, förderte nach dem Großen Brand von 1842 maßgeblich den Wiederaufbau der Stadt. „Trotzdem“, betont die Wissenschaftlerin Miriam Rürup, sei er wegen seiner jüdischen Herkunft niemals zur Versammlung des Ehrbaren Kaufmanns zugelassen worden.

Kaum hatten die Juden Ende des 19. Jahrhunderts im Deutschen Reich die vollständige rechtliche Gleichstellung erreicht, schlug ihnen erneut Feindschaft entgegen. Ausgerechnet ein Hamburger Publizist gilt als Urheber des inzwischen weltweit verwendeten Begriffs „Antisemitismus“ („Antisemiten“). Der Journalist Wilhelm Marr (1819–1904) schrieb nicht nur gelegentlich für die Postille „Gartenlaube“, sondern veröffentlichte im Jahr 1862 in Hamburg „Im Selbstverlage des Verfassers“ die antisemitische Schrift „Der Judenspiegel“. Zeitweise Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, gründete Marr 1879 die „Antisemitische Liga“.

Die Joseph-Carlebach-Schule in Hamburg, ehemals Talmud-Tora-Schule. Die Kinder, die hier seit 2007 wieder lernen, werden von Polizisten bewacht.

Juden, kritisierte er, seien unfähig zur Assimilation und bildeten aufgrund ihres religiösen Exklusivitätsanspruches als auserwähltes Volk einen „Staat im Staate“. Mit seiner Schrift „Goldene Ratten und rothe Mäuse“ legte er nach Ansicht von Historikern den Keim für die verschwörungstheoretische These einer Kollaboration von Judentum, Kapitalismus und Kommunismus, wie sie später Adolf Hitler in „Mein Kampf“ vertrat.

Vor 100 Jahren, im Juni 1919, verschärfte sich der Antisemitismus in der Hansestadt abermals. Bei den „Sülze­unruhen“ befürchtete die Bevölkerung, dass Kadaver zu Sülze verarbeitet würden. Die „Hamburger Volkszeitung“ berichtete von „halb verarbeiteten Katzen, Hunden und Ratten“ – die Reichswehr musste aufmarschieren, um den Aufstand mit gut 80 Toten unter Kontrolle zu bringen. Der Protest gegen das Ekel-Fleisch nahm schnell antisemitische Züge an. Doch es sollte für die Hamburger jüdischen Glaubens noch schlimmer kommen. Langsam und schleichend wurden sie seit der „Machtergreifung“ im Jahr 1933 ihrer bürgerlichen Rechte beraubt. Oberrabbiner Joseph Carlebach musste seine Ansprachen in der Bornplatzsynagoge vorher einem Nazi-Zensor vorlegen, während draußen SA-Leute „Juda verrecke“ grölten.

Holocaust-Überlebende gründeten die Jüdische Gemeinde

Als der 14-jährige Jude Manfred-Moritz Bundheim am Morgen des 10. November 1938 mit seinem Fahrrad zum Frühgebet fuhr, sah er in der Bornplatzsynagoge einen „rötlich dunklen Schein“. Hamburgs einzige frei stehende Synagoge mit der 39 Meter hohen Kuppel brannte und wurde beschädigt. 1939 verfügte die Gauleitung dann, dass die Synagoge abgerissen werden sollte. Im Krieg zerstört wurde – beim Bombenangriff der Alliierten – der 1844 geweihte und damals nicht mehr genutzte Israelitische Tempel der liberalen Juden an der Poolstraße. Heute befindet sich hier eine Autowerkstatt (siehe auch das Interview mit Miriam Rürup).

Shlomo Bistritzky macht sich für den Wiederaufbau der alten Synagoge stark. Sie könnte „in drei bis fünf Jahren“ stehen.

Nach der Vertreibung und Vernichtung der Juden, der Schoah, lebten in Hamburg im Mai/Juni 1945 nur noch rund 800 Menschen nach jüdischem Gesetz, notierten damals die Alliierten. Doch bereits am 18. September 1945 gründeten Holocaust-Überlebende die Jüdische Gemeinde, deren Gemeindeverwaltung sich heute im Gebäude der Talmud-Tora-Schule im Grindelviertel befindet. Zu ihr gehören nach Angaben von Philipp Stricharz neben der Synagoge Hohe Weide und der liberalen Reformsynagoge unter anderem das Jugendzentrum Chasak und der jüdische Friedhof in Ohlsdorf. Zu den Aktivitäten rund um die Jüdische Gemeinde zählen darüber hinaus ein Schachclub, Studentenverband, Sportclub, ein Verein der Gettoüberlebenden, das Rabbiner-Seminar, ein Veteranen-Verein und ein Jüdischer Salon.

Eine Erfolgsgeschichte ist die Neugründung der Schule. Die Joseph-Carlebach-Schule startete im Jahr 2007 mit zwölf Kindern, inzwischen sind es 170 – und es gibt den ersten Abiturjahrgang nach dem Holocaust. Die Nachfrage nach Kita-Plätzen sei groß, sagt Stricharz. „Wir müssen Kinder ablehnen, weil wir aus räumlichen Gründen keinen Platz mehr anbieten können.“ Die Zuwanderung aus Osteuropa trägt zum Wachstum jüdischen Lebens bei, auch in der liberalen jüdischen Gemeinde.

Mahnmal: Auf dem Joseph-Carlebach-Platz­, früher Bornplatz, sind seit 1988 die Grundlinien der alten Synagoge zu sehen.

Dort werden Gottesdienste mehrsprachig gehalten, darunter auch auf Russisch. „Unsere Mitglieder“, sagt Galina Jarkova, Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde, „sind im Durchschnitt 50 Jahre und älter. Aber wir haben auch viele junge Familien aus Osteuropa.“ Entsprechend sind die Angebote der Gemeinde. Es gibt Kurse für Kinder, Gottesdienste, das Achtzehngebet Amida am Freitag, mal mit, mal ohne Rabbi. „Denn wir können ihm nur eine Dreiviertelstelle finanzieren.“ Sonnabends wird mit Rabbiner aus der Tora im Morgengottesdienst Schacharit gelesen. Auch Frauen zelebrieren die Feiern.

Damit die Gemeinde endlich einen festen Platz erhält, appelliert der Vorstand der Liberalen Jüdischen Gemeinde an die Stadt, ihr Räume in zentraler Lage zur Verfügung zu stellen. Galina Jarkova: „Es muss ein sicherer Ort sein, ein eigenes Gemeindezentrum mit rund 150 Plätzen – idealerweise auf St. Pauli, im Grindel, in den früher lebendigen jüdischen Vierteln.“ Geeignet wäre eine Gesamtfläche von 300 Quadratmetern. Für die Jüdische Gemeinde am Grindelhof nimmt der Plan für den Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge unterdessen deutlichere Züge an. Die Unterstützung in allen Bürgerschaftsparteien ist vorhanden, auch in der Bezirksversammlung Eimsbüttel, die auf eine Einbeziehung des denkmalgeschützten Hochbunkers drängt.

Geklärt werden muss auch, welchen künftigen Stellenwert das Mahnmal von Margrit Kahl auf dem Joseph-Carlebach-Platz haben wird, das seit 1988 mit einem Grundriss der zerstörten Synagoge ein wichtiges Element der Hamburger Erinnerungskultur darstellt. Landesrabbiner Shlomo Bistritzy blickt im Vorstandszimmer, das bald zugunsten der Kinder geräumt werden muss, auf das historische Foto der Hauptsynagoge im neoromanischen Stil. So könnte sie von außen eines Tages wieder aussehen. Und innen ganz modern, sagt er. „1200 Plätze wie früher brauchen wir nicht, etwas weniger geht auch.“

Die breite öffentliche Unterstützung gibt dem Vorstand Kraft und Mut. „Wir haben kaum zu hoffen gewagt, dass unsere Vision Wirklichkeit werden könnte“, sagen der Landesrabbiner und der 1. Vorstandsvorsitzende. Der Wiederaufbau, fügen die beiden hinzu, wäre die Antwort auf die Zerstörung der Nazis. Eine Planungsgruppe der Gemeinde befasst sich jetzt mit den weiteren Schritten für die Machbarkeitsstudie und arbeitet mit der Senatskanzlei, der Bürgerschaft und den Hamburger Bundestagsabgeordneten zusammen.

Wann die Synagoge wieder steht? Der Rabbi sagt: „In drei bis fünf Jahren.“