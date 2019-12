Hamburg. Das ist eine gute Nachricht für die rund 300 Mitarbeiter der Spielbank Hamburg. Der Betrieb an der Esplanade und in den drei Dependancen an der Reeperbahn, am Steindamm und an der Hamburger Straße wird auch im kommenden Jahr weiter gehen. Das Oberlandesgericht (OLG) Hamburg hat nach Abendblatt-Informationen entschieden, dass eine Interimsvergabe einer Konzession für den „Betrieb einer öffentlichen Spielbank“ ab dem 1. Januar für zunächst ein Jahr an die Spielbank Hamburg Jahr+Achterfeld GmbH&Co. KG rechtens ist.

Dass es überhaupt zu dieser Interimsvergabe kommt, hat mit einem weiteren Verfahren vor dem OLG zu tun. Die zuständige Innenbehörde beabsichtigt, die Konzession für den „Betrieb einer öffentlichen Spielbank bestehend aus einem Hauptstandort und Dependancen für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2034“ an die Spielbank Hamburg Jahr + Achterfeld GmbH &Co. KG zu vergeben, die bereits seit 1977 eine Konzession besitzt, die zum Jahresende endet. Es hatte eine europaweite Ausschreibung gegeben, an der sich auch die Gauselmann Spielbanken Beteiligungs GmbH beteiligt hatte. Deren Gebot hielt die Stadt allerdings nicht für ordnungsgemäß und schloss den Bewerber aus der Vergabeverfahren aus.

OLG weist auch weitere Beschwerde ab

Gegen diese Entscheidung hat die Gauselmann Spielbanken Beteiligungs GmbH bei der Vergabekammer der Finanzbehörde ein Nachprüfungsverfahren beantragt. Die Vergabekammer konnte allerdings keine Verfahrensfehler feststellen. Deshalb legte Gauselmann wegen dem Ausschluss bei der Konzessionsvergabe Beschwerde beim Oberlandesgericht ein.

Da es wegen des laufenden Verfahrens keine Konzessionsvergabe geben durfte, hatte sich die Innenbehörde für eine Interimsvergabe an Jahr+Achterfeld entschieden. Auch dagegen legte Gauselmann ein Nachprüfungsverfahren ein und in diesem Fall sah die Vergabekammer die Vergabe als nicht rechtmäßig an, deshalb musste sich das OLG auch mit diesem Thema beschäftigen. Das OLG hat außerdem die Beschwerde gegen den Ausschluss bei der Konzessionsvergabe von Gauselmann am Freitag abgewiesen. Das heißt, demnächst wird es dann auch offiziell die Konzession an Jahr+Achterfeld bis 2034 vergeben.