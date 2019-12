Hamburg. In der U-Bahn-Station Jungfernstieg gibt es zwei neue Gesichter: Die Söhne Hamburgs verkaufen dort seit Kurzem Kaffee, belegte Brote und Snacks zum Mitnehmen. Die gleichnamige Band von Stefan Gwildis, Rolf Claussen und Joja Wendt hat aber nicht etwa die Gastronomie-Branche für sich entdeckt, sondern hinter dem Namen stecken die Brüder Ramin und Feroz Attai. Sie betreiben den Pop-up-Store.

Bereits seit 2011 haben sie am Ballindamm einen Laden und bieten dort Snacks, Salate, Bowls, Ramen, Kaffee und andere Getränke an. Alles also, was der moderne Großstadtmensch auf dem Speiseplan hat. Noch mindestens bis Februar läuft ihr Mietvertrag am Jungfernstieg, dort wollen die beiden ihr Unternehmenskonzept an dieser zentralen Stelle testen, daher die Bezeichnung „Pop-up-Store“.

Familie Attai stammt ursprünglich aus Afghanistan

Die Familie Attai stammt ursprünglich aus Afghanistan und floh nach Deutschland, als Ramin elf Jahre alt war. Die Zeit nach der Ankunft in Hamburg hat ihn und seine Brüder geprägt. Und aus diesen Erfahrungen ziehen die Betreiber praktische Konsequenzen für das eigene Geschäftsmodell. So werden etwa beim Verkauf einer Packung Kaffeebohnen 50 Cent an das Straßenmagazin „Hinz&Kunzt“ gespendet. Junge Flüchtlinge erhalten die Möglichkeit, durch ein Praktikum in einem der Läden ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und in den Arbeitsmarkt einzusteigen.

Für Frauen, die ihren Traum vom eigenen Unternehmen verwirklichen wollen, sind die Söhne Hamburgs ebenfalls eine Anlaufstation. Sie ermöglichen es jungen Unternehmerinnen, unter dem Namen Söhne Hamburgs einen Laden zu eröffnen, und unterstützen sie bei den Mietkosten. Sie helfen ihnen so, mit wenig Risiko und ohne große Kredite selbstständig zu werden.

Mit dem Namen ein Zeichen setzen

Ob die Söhne Hamburgs nicht etwas gegen die Namensgleichheit haben, fragt man sich dann aber doch. Inspirieren ließen sich Ramin und Feroz aber gar nicht von der Band. „Wenn wir außerhalb Hamburgs bei unseren Verwandten sind, heißt es immer: „Die Söhne aus Hamburg sind da. Und so ist auch dieser Name entstanden“, erklärt Ramin.

Dass tatsächlich auch der eigene Laden den Namen tragen sollte, hatte aber auch mit dem veränderten gesellschaftlichen Klima zu tun, sagt Ramin. In einer Zeit, in der Menschen mit ausländischen Wurzeln immer häufiger kritisch beäugt würden, zeigen Ramin und sein Bruder, dass auch sie Söhne dieser Stadt sind.

Eine kleine Verbindung zu den musikalischen Namensvettern gibt es aber doch: Verwandte der drei Musiker stießen einst in einer Lokalzeitung auf einen Bericht über den Laden, erzählt Ramin. Und kaufen seitdem regelmäßig dort Kaffee. Und auch Xavier Naidoo von den Söhnen Mannheims war schon das eine oder andere Mal bei Ramin und Feroz zum Kaffeetrinken.