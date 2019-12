Hamburg/Buxtehude. Nachdem Linksradikale zu einer Demonstration am Sonnabend, 21. Dezember, direkt vor dem Wohnhaus des Hamburger G20-Amtsrichter mit Wohnsitz in Buxtehude aufgerufen haben, äußerte sich am Freitag Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne) zu der geplanten Versammlung. "Dass dabei kaum verhohlen zu Gewalt aufgerufen wurde, macht mich wütend", sagte er.

Die verfassungsrechtlich garantierte Unabhängigkeit der Richter sei ein hohes Gut. "Das gilt selbstverständlich auch für die Versammlungsfreiheit", sagte der Justizsenator. "Mit dem Aufruf, am Wohnort eines einzelnen Richters aufzumarschieren, wurde aber eine rote Linie überschritten." Das sei ganz klar ein Versuch der Einschüchterung und der Einflussnahme auf richterliche Entscheidungen. Steffen: "Ich sehe da eine völlig neue Eskalationsstufe, die ich auf das Schärfste verurteile. Ein solches Verhalten hat nichts mehr mit demokratischem Diskurs zu tun.“

Demo bis zum Wohnhaus des Richters

Mit seinen Urteilen bei den Hamburger G20-Prozessen hatte der Amtsrichter für viele Diskussionen gesorgt. Manche kritisierten ihn als überzogenen Hardliner, andere begrüßten sein konsequentes Durchgreifen gegen Beteiligte der massiven G20-Ausschreitungen in Hamburg im Sommer 2017.

Nun sieht sich der Hamburger G20-Amtsrichter der direkten Konfrontation mit der linksautonomen Szene ausgesetzt. Unter „Neues aus der anarchistischen Bewegung“ wird im Internet zu einer Demonstration gegen ihn am Sonnabend in Buxtehude aufgerufen und der Richter persönlich heftig beschimpft.

Vom Buxtehuder S-Bahnhof soll die Demonstration am Sonnabendnachmittag bis zum Wohnhaus des Richters in einem Wohngebiet im Süden Buxtehudes führen. Dort ist zudem eine „Kundgebung“ direkt vor dem Wohnhaus geplant. Angemeldet wurden Demo und Kundgebung nach Information der Buxtehuder Stadtverwaltung von einer Privatperson aus Harburg.

Im Video: Krawalle beim G20-Gipfel