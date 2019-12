Hamburg. Die Wahrung des Weihnachtsfriedens ist in der Hamburger Steuerverwaltung eine schon mehr als 20 Jahre bestehende Tradition, die auch in diesem Jahr fortgeführt wird. Rund um die Festtage werde möglichst von belastenden Maßnahmen abgesehen, also keine Maßnahmen vollstreckt oder auf die Einleitung von Betriebsprüfungen verzichtet, so die Finanzbehörde.

Ausnahmen gelten, wenn schnelles Handeln angezeigt sei, um Steuerausfällen zuvorzukommen. Steuerbescheide würden demgegenüber durchgehend verschickt. Auf diese Weise könnten auch Steuererstattungen schnellstmöglich erfolgen.