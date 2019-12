Hamburg. Achtung Autofahrer! Auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Norden ist am Donnerstagmittag in Höhe Waltershof erneut eine Lamelle gebrochen. Eine Fahrspur musste gesperrt werden. Das teilte die Hamburger Verkehrsbehörde am Nachmittag via Twitter mit.

Achtung Autofahrer auf der #A7 Richtung Norden: In Höhe Waltershof ist eine Lamelle gebrochen. Eine Spur ist gesperrt. Zwei Spuren sind weiter frei. Notreparatur der tonnenschweren Übergangskonstruktion steht bevor. Wir informieren, wenn es Neuigkeiten gibt. @PolizeiHamburg pic.twitter.com/Ptohu311Co — BWVI (@HH_BWVI) December 19, 2019

Zwei weitere Spuren sind frei. Zurzeit rollen die Maßnahmen zur Notreparatur der tonnenschweren Übergangskonstruktion an, heißt es von Seiten der Verkehrsbehörde. Die Sperrung hat Auswirkungen auf den Feierabendverkehr. Die Fahrzeuge stauen sich laut Verkehrsleitzentrale zurzeit über acht Kilometer Länge bis Heimfeld zurück.

Staus gibt es auch auf den Zufahrtsstraßen zur A7. Autofahrer müssen Geduld haben. Die Verkehrsbehörde informiert weiter über den Stand der Reparatur.

Autobahnbrücke wird 2020 saniert

Eine Lamelle ist ein Fahrbahnübergang, der am Anfang und Ende einer Brücke eingebaut wird. Dieser Träger liegt über einem Spalt, der benötigt wird, damit sich die Brücke bei Wärme ausdehnen und bei Kälte zusammenziehen kann. Bricht eine Lamelle, kann sie durch darüberfahrende schwere Fahrzeuge aus ihrer Verankerung gerissen werden und erhebliche Schäden an einem nachfolgenden Fahrzeug verursachen und die Insassen erheblich verletzen. Deshalb besteht hier sofort Handlungsbedarf.

Immer wieder kommt es südlich des Ebltunnels auf der A7 zu Lamellenbrüchen. Die Autobahn besteht dort auf vier Kilometern aus einer Brückenkonstruktion, deren einzelne Elemente mit Stahllamellen verbunden sind. die Anfälligkeit dieser Lamellen genannten speziellen Stahlträger, die zwingend zur Konstruktion großer Straßenbrücken gehören, nimmt mit Alter und Belastung zunimmt: Die Hochstraße Elbmarsch ist Deutschlands längste Straßenbrücken und soll saniert und ausgebaut wird. Die Arbeiten hierfür starten 2020.