Hamburg. Wer in Hamburg Hebamme werden möchte, der wird künftig mindestens die Fachhochschulreife benötigen. Als eines der ersten Bundesländer wird Hamburg die Hebammenausbildung akademisieren. Der neue Studiengang Hebammenwissenschaften wird zum kommenden Wintersemester 2020/2021 eingeführt und ersetzt ab dann den bisher üblichen Ausbildungsweg über Fachschulen.

Dabei handelt es sich um einen hochschulübergreifenden Studiengang, den die Medizinische Fakultät der Universität Hamburg am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) und die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) gemeinsam einrichten – eine Kooperation, die in dieser Art bundesweit einzigartig ist. Konzipiert ist die Ausbildung als duales Studium, bei dem sich Theorie und Praxis abwechseln. Die Kosten für den Regelbetrieb des Studiengangs betragen 3,75 Millionen Euro pro Jahr und werden von der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung getragen. Pro Jahr werden 60 Studienplätze vergeben.

Beruf soll an Attraktivität gewinnen

Ziel der Akademisierung ist unter anderem, dass der Beruf an Attraktivität gewinnt. Aus Sicht von Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) ein wichtiger Punkt: „Hebammen leisten eine sehr wichtige Arbeit und begleiten Familien in einer der intensivsten Zeiten ihres Lebens. Allerdings haben wir in Hamburg viel zu wenig Hebammen.“ Etwa jede zweite Schwangere in Hamburg würde keine Hebamme finden, die sie betreut. „Der Studiengang soll dazu beitragen, dass langfristig eine flächen­deckende Versorgung geschaffen wird“, so Fegebank weiter.

Langfristig erhoffen sich die Beteiligten von Behörde, UKE und HAW auch Effekte auf eine bessere Vergütung von Hebammen. Darüber würden schlussendlich allerdings die Tarifpartner entscheiden, die die neue akademisierte Ausbildung aufgreifen müssten. „Es gibt noch viel Handlungsbedarf“, sagte Katharina Fegebank auch in Hinblick auf die Problematik der hohen Haftpflichtversicherungsbeiträge, die für Hebammen gelten. Andreas Guse, Prodekan für Lehre am UKE, betonte, dass es sich bei dem Bachelor-Studiengang nur um einen ersten Schritt handle. Langfristig solle ein Master-Abschluss das Ziel sein.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mit der Akademisierung der Hebammenausbildung kommt Hamburg einer EU-Richtlinie nach, die bereits im November 2013 beschlossen wurde und die für alle Mitgliedstaaten gilt. Das Gesetz sieht ein duales Studium und eine Vergütung für Studierende vor. In anderen EULändern ist die universitäre Ausbildung für Hebammen bereits umgesetzt.