Hamburg. Ein Ausrufezeichen ist in Überschriften von Pressemitteilungen selten unbedingt nötig. Doch in diesem Fall erscheint es angebracht: „Achtung!“ schrieb das Uniklinikum Eppendorf (UKE) über seine Hinweise zu Neuerungen bei den Auswahltests für die Studiengänge Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie. Abiturienten, die auch nur mit dem Gedanken spielen, diese Fächer ab dem Wintersemester 2020 zu studieren, sollten eine Anmeldefrist gleich zu Beginn des kommenden Jahres nicht verpassen – dazu später mehr.

Warum aber gibt es überhaupt Neuerungen? Das hängt mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Dezember 2017 zusammen. Demnach ist das bisherige Vergabeverfahren für Medizinstudiengänge nur teilweise mit dem Grundrecht auf freie Berufswahl vereinbar. Das höchste deutsche Gericht bemängelte etwa, dass die Wartezeiten zu lang geworden waren, über die Bewerber ohne den erforderlichen Abiturschnitt (Numerus clausus) einen Studienplatz bekommen konnten. Außerdem kritisierte das Gericht, dass bei der Vergabe von 60 Prozent der Studienplätze durch die Hochschulen das Gewicht der Abiturnote zu hoch war – dabei waren bis dato schon 20 Prozent der Medizinstudienplätze zentral allein anhand der Abiturnote vergeben worden.

Vom Jahr 2020 an werden Reformen für die Studienplatzvergabe in Kraft treten, die auch Hamburg betreffen. Was sich ändert:





Mehr Bewerber sollen Auswahlverfahren durchlaufen: 60 Prozent der Hamburger Medizinstudienplätze werden künftig danach vergeben, wie gut die Bewerber in drei Punkten abschneiden: Der Abiturschnitt wird mit 40 Prozent gewichtet; weitere 40 Prozent richten sich nach dem Ergebnis, das die Bewerber in dem Naturwissenschaftstest HAM-Nat erzielen. 20 Prozent sind davon abhängig, wie gut die Bewerber bei einem Situational Judgement Test (SJT) abschneiden, der 2020 in Hamburg erstmals angeboten wird und die sozialen Kompetenzen der Bewerber überprüft.

Den HAM-Nat setzt das UKE bereits seit 2008 für die Auswahl von Medizin- und Zahnmedizinstudierenden ein. „Wir konnten durch diesen Test vielen geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern auch ohne ein 1,0-Abitur eine Chance geben. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die mit dem HAM-Nat ausgewählten Studierenden im Studium sehr erfolgreich sind“, sagt Prof. Wolfgang Hampe vom Institut für Biochemie und Molekulare Zellbiologie des UKE.

Neu ist eine verkürzte Frist: Schon bis zum 15. Januar 2020 müssen sich Bewerber für die Studiengänge Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie für das Wintersemester 2020/2021 für den HAM-Nat im Internet registrieren unter: www.auswahltestzentrale.de. Der Grund: Die Neuregelung sieht vor, dass die Testergebnisse bei der Studienplatzbewerbung auf der Internetseite www.hochschulstart.de bereits vorliegen müssen.

Durchgeführt wird der HAM-Nat in Hamburg vom 9. bis zum 15. März 2020. „Wer im März nicht am HAM-Nat-Test teilnimmt, wird im Oktober 2020 wahrscheinlich keinen Medizinstudienplatz in Hamburg bekommen“, sagt Hampe. Ohne den Test auskommen könnten dann wohl nur Abiturienten mit der Note 1,0 oder besser.





Zusätzliche Eignungsquote: Von den bundesweit verfügbaren Studienplätzen werden zehn Prozent nach der sogenannten zusätzlichen Eignungsquote, kurz ZEQ, vergeben. Diese Quote ist unabhängig vom Abiturschnitt. Berücksichtigen dürfen die Hochschulen dafür etwa die Ergebnisse von Studieneignungstests oder von Gesprächen, die mit den Bewerbern geführt werden. Das UKE setzt auch hier auf den HAM-Nat.

Mehr Medizinstudienplätze für die Abiturbesten: Im bisherigen Verfahren gingen 20 Prozent aller Plätze an die Abiturbesten – künftig werden 30 Prozent der Plätze an die Bewerber mit herausragendem Notenschnitt vergeben. Bisher kam es auch in Hamburg vor, dass sogar Schulabgänger mit einer 1,0 leer ausgingen. Das dürfte bei der neuen Quote unwahrscheinlicher werden.

Abiturnotenausgleich: Von 2020 an werden die Abiturnoten der Bewerber aus unterschiedlichen Bundesländern angeglichen. Dies geschieht laut Wolfgang Hampe in einem komplizierten Verfahren, das dazu führen soll, dass in jedem Bundesland derselbe Anteil der Schulabgänger einen Studienplatz bekommt. „Da in Hamburg viele Schüler ein sehr gutes Abitur ablegen, werden sie bei derselben Abiturnote schlechtere Chancen als bisher haben“, sagt Hampe.



Die Wartezeitquote entfällt: Bisher wurden 20 Prozent der Medizinstudienplätze über die Wartezeit vergeben. Diese betrug zuletzt mehr als sieben Jahre. Diese Quote entfällt bei der Vergabe. Bis zum Wintersemester 2021/22 gilt eine Übergangsregelung, innerhalb derer die Wartezeit in der zusätzlichen Eignungsquote (ZEQ) berücksichtigt wird.