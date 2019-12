Hamburg. Nicht, dass es nicht schon genug Reiseführer geben würde: Jetzt hat auch noch doch der E-Scooter-Anbieter Voi einen "City Guide" für Hamburg (und weitere Städte) veröffentlicht. Er basiere, so das schwedische Unternehmen, das in Hamburg mit mehreren anderen Anbietern, darunter dieUSs-amerikanischen Branchenriesen Lime und Bird, konkurriert, auf den "Bewegungsdaten aus weit über 14 Millionen E-Scooter-Fahrten", wie es in der Mitteilung von Voi heißt.

Die Kundendaten seien anonymisiert ausgewertet worden, um "Geheimtipps und versteckte Highlights" für Hamburger und Touristen zu identifizieren.

Voi-City-Guide: Stadtpark und Altonaer Balkon sind "Geheimtipp"?

Dass Voi überhaupt die Positionsdaten seiner Nutzer weiterverarbeitet, um daraus "City Guides" zu erstellen, ist schon ärgerlich genug. Wenn das Ergebnis wenigstens irgendwie interessant wäre, könnte man ja aber geneigt sein, Nachsicht walten zu lassen.

Aber wer allen Ernstes den Stadtpark (in dem man übrigens mit den Voi-E-Scootern zum Glück nicht parken darf) und den Altonaer Balkon als "Geheimtipps" bezeichnet und meint zu wissen, dass die Hamburger am Wochenende in erster Linie zum "Kaffee trinken und Essen gehen" auf St. Pauli und in der Schanze unterwegs sind; wer allen Ernstes das Hanse Viertel als touristischen Hotspot preist und das Velorouten-Netz der Stadt als fertiggestellt darstellt – der sollte möglicherweise beim Vermieten von E-Scootern bleiben und von Reiseführern die Finger lassen.

Hamburgs oberster Datenschützer Johannes Caspar hatte erst kürzlich davor gewarnt, E-Scooter-Verleiher könnten die von ihren Nutzern erhobenen Daten nicht nur selbst nutzen, sondern auch weiterverkaufen. Eine Anfrage des Hamburger Abendblatts bei Voi zum Umgang mit Nutzerdaten läuft noch.