Hamburg. Nach der Groß-Razzia von Polizei und Staatsanwaltschaft gegen eine Hamburger Pharma-Firma, Apotheken und Ärzte am Dienstag hat die Krankenkasse DAK ihre Krebspatienten beruhigt. Die in Hamburg beheimatete Kasse teilte mit, man habe eine Hotline (040/325 325 975) eingerichtet, um Fragen zur Versorgung mit Krebsmedikamenten (Zytostatika) zu beantworten. Hier erfahren Sie mehr zu den Informationen der Krankenkasse.

Die DAK bezieht sich in ihrer Reaktion auf Berichte, unter anderem des Hamburger Abendblattes, über die Vorwürfe gegen das Unternehmen. Die Techniker Krankenkasse hatte nach Abendblatt-Informationen mit ihrer Ermittlungsgruppe Abrechnungsmanipulation die Recherchen der Staatsanwaltschaft Hamburg befeuert, die schon seit 2017 nach anonymen Hinweisen laufen.

Razzia bei Pharma-Firma: Abrechnungsbetrug?

Mehrere Hundert Polizisten durchsuchten in Hamburg diverse Objekte. Foto: Michael Arning

Die Polizei nahm 47 Objekte in Hamburg und Umgebung unter die Lupe. Foto: TV News Kontor

Groß-Razzia gegen Pharma-Unternehmen: Die Ermittlungen richten sich gegen 14 Personen, darunter auch Apotheker und Ärzte. Foto: TV News Kontor

Am Dienstag durchsuchte die Polizei 47 Objekte. Dabei geht es um Bestechung, Abrechnungsbetrug sowie Bestechlichkeit im Gesundheitswesen, in den Ärzte, Apotheker und Mitarbeiter einer bekannten Hamburger Pharma-Firma (Groß-Apotheke) verwickelt sein sollen. Foto: Michael Arning

Bei der Groß-Razzia ging es um Bestechung, Abrechnungsbetrug sowie Bestechlichkeit im Gesundheitswesen, worin Ärzte, Apotheker und Mitarbeiter einer bekannten Hamburger Pharma-Firma (Groß-Apotheke) verwickelt sein sollen. Foto: TV News Kontor



Razzia bei Pharma-Firma in Hamburg: Nach ersten Informationen soll es um Krebsmedikamente (Zytostatika) gehen. Foto: Michael Arning

Die Groß-Razzia in Hamburg begann um 9 Uhr. Foto: Michael Arning

Gegen 18 Uhr verließen die Beamten die Firmenzentrale in Alsternähe. Foto: Michael Arning

Zuvor wurden diverse Umzugskartons mit Beweismaterial aus dem Gebäude gebracht ... Foto: Michael Arning

... und in einen Transporter verfrachtet. Foto: Michael Arning



Es geht um mutmaßlichen Abrechnungsbetrug in Millionenhöhe. Die Beschuldigten haben sich noch nicht geäußert. Ob das Konstrukt illegal gewesen sein könnte, das die Pharma-Firma zur Bestellung, Lieferung und Abrechnung von Krebsmitteln wählte, soll auch die Auswertung der umfangreichen Akten und Daten erbringen, die bei der Durchsuchung von 47 Objekten beschlagnahmt wurden. Die Hamburger Staatsanwaltschaft will dem Vernehmen nach am Mittwoch weitere Details der Vorwürfe veröffentlichen.

Die Krankenkasse DAK geht nicht davon aus, dass die Krebs-Therapien „selbst fehlerhaft waren oder Medikamente gestreckt oder verunreinigt wurden".