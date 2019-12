Hamburg. Wegen eines Verkehrsunfalls in der vierten Röhre des Elbtunnels kam es am Dienstagnachmittag zu 14 Kilometern Stau auf der A7 in Richtung Süden. An dem Auffahrunfall waren drei Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt, so ein Sprecher der Polizei gegenüber dem Abendblatt.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der linken Spur. Dabei fuhr ein Pkw auf ein weiteres Fahrzeug auf und schob dieses auf den dritten beteiligten Wagen. Da eines der Fahrzeuge anschließend nicht mehr fahrtüchtig war und abgeschleppt werden musste, wurde die Spur zwischenzeitlich gesperrt.