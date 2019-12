Hamburg. Auf der A7 Richtung Flensburg kommt es am Mittwoch, 18. Dezember, zu einer kurzfristigen Sperrung. Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) muss eine schadhafte Schachtabdeckung reparieren, wie die Verkehrsbehörde am Dienstag mitteilte.

Die Bauarbeiten, die von 9 bis 14 Uhr dauern, betreffen die Abfahrt Waltershof in Richtung Finkenwerder. "Die Bauzeit ist durch das notwendige Aushärten des Füllmaterials vorgegeben", heißt es in der aktuellen Mitteilung der Behörde.

Wegen Reparaturarbeiten nur Tempo 30

Autofahrer werden während der Reparaturarbeiten einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Zudem muss auf der Finkenwerder Straße in Richtung Finkenwerder ebenfalls der Hauptfahrtstreifen vor der Ampel gesperrt werden. Der Grund: So soll den Verkehrsteilnehmern ein Auffahren aus der Ausfahrt Waltershof auf die Finkenwerder Straße ermöglicht werden. Die Geschwindigkeit in diesem Bereich wird auf 30 km/h reduziert.

Der LSBG bittet alle Betroffenen um Verständnis für die zu erwartenden Beeinträchtigungen.