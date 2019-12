Hamburg. 15 Grundschüler aus Hamburg haben am Montagmorgen einen Unfall miterleben müssen. Sie saßen in einem Bus auf dem Weg zu einer Schulsportveranstaltung, als der Fahrer an einer Ausfahrt der Wilhelmsburger Reichsstraße auf einen Opel auffuhr. Der leichte Aufprall forderte zum Glück keine Verletzten. Dennoch mussten drei der kleinen Fahrgäste aus der Grundschule Rönneburg mit einem leichten Schock in die Klinik gebracht werden.

Ein Kind auf dem Weg in die Klinik.

Foto: Andre Zand-Vakili

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr an der Ausfahrt Kornweide in Wilhelmsburg. Die Wilhelmsburger Reichsstraße war bis etwa 11 Uhr in Richtung Norden nicht befahrbar, anschließend war noch die Ausfahrt Kornweide gesperrt. Die Feuerwehr war mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort.