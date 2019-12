Hamburg. Eine Bombenattrappe in einem Supermarkt hat am Sonnabend im Stadtteil Jenfeld für einen Großeinsatz der Polizei und der Feuerwehr gesorgt. Die vermeintliche Bombe wurde am Abend gegen 19 Uhr in einer Rewe-Filiale in der Schöneberger Straße/Ecke Charlottenburger Straße entdeckt.

Nach Angaben des Lagezentrums der Polizei habe es sich bei um eine "Tüte besonderen Aussehens" gehandelt. Der Filialleiter habe daraufhin den Markt evakuieren lassen und die Polizei alarmiert.

Die Beamten sperrten vorsichtshalber die Kreuzung für den Verkehr ab. Vor dem Eingangsbereich des Ladens durfte sich niemand aufhalten, um bei einer möglichen Detonation nicht von Splittern getroffen zu werden.

Bombenattrappe "sehr gut gemacht"

Ein Entschärfer der Polizei zeigt die zerlegte Bombenattrappe.

Foto: Michael Arning

Obwohl es sich nach Angaben eines Beamten um eine "sehr gut gemachte" Attrappe gehandelt habe, konnte der Entschärfer bald Entwarnung geben. Wer die vermeintliche Bombe gebastelt und abgelegt haben könnte, ist noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Verkehr rund um die stark befahrene Kreuzung brach zusammen. Ein HVV-Bus, der den Bereich umfahren wollte, fuhr sich in einer engen Seitenstraße fest und soll dabei mehrere Autos touchiert haben.