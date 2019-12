Hamburg. Er war bekannt aus Serien wie "Tatort", "Der Kommissar", "Der Alte" und "Derrick". Jetzt ist der Schauspieler Gerd Baltus im Alter von 87 Jahren am Freitag in Hamburg gestorben. Das hat seine Ehefrau am Sonnabendmorgen dem NDR bestätigt.

Der gebürtige Bremer hatte nach seinem Abitur eigentlich etwas ganz anderes im Sinn gehabt und studierte mehrere Semester Jura. Doch dann entschied er sich für den Beruf des Schauspielers. Seine Karriere begann 1953 am Schauspielhaus in Hamburg, 1956 ging er nach Bonn, danach nach Berlin und München. Von 1959 bis 1966 hatte er ein festes Engagement an den Münchner Kammerspielen. 1972 stand er etwa gemeinsam mit Heinz Rühmann auf der Bühne, als Everding im Münchner Residenztheater Harold Pinters „Hausmeister“ inszenierte. Die Aufführung mit Baltus als Aston und Rühmann als Davies war einer der letzten großen Theatererfolge des Volksschauspielers Rühmann.

Außerdem war er regelmäßig als Hörspielsprecher im Radio zu hören.

Baltus erhielt 1965 den Deutschen Filmpreis

Ab Mitte der 70er-Jahre war Baltus dann vor allem im Fernsehen präsent. Vor allem auf die Darstellung hintergründiger Charaktere und Sonderlinge hatten Regisseure den dunkelhaarigen, stämmigen Mann oftmals festgelegt. Seinen größten Erfolg feierte der Schauspieler allerdings schon 1965 in der Rolle des Leutnant von Beckerath in dem Film Wälsungenblut. Dafür wurde er mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. So oft wie einst sah man ihn auf dem Bildschirm in den vergangenen Jahren zwar nicht mehr, aber schon immer wieder mal, etwa in den Serien „In aller Freundschaft“ und zuletzt in „Danni Lowinski“ (2013).

Sein 1978 geborener Sohn Philipp Baltus entschied sich ebenfalls für die Schauspielerei. Beide standen auch gemeinsam vor der Kamera („Der Mann, der alles kann“).