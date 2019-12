HafenCity. Ein entspanntes Essen in der HafenCity kann so manche Überraschung mit sich bringen. So geschehen im Restaurant Heimat im 25hours-Hotel. Plötzlich huschten Mäuse durch das Lokal an der Überseeallee. Die Gäste waren wenig begeistert. Die Mitarbeiter schien das Szenario weniger zu beeindrucken.

Auf Abendblatt-Anfrage sagte Direktor Patrick Moreira: „Immer wieder stellen wir fest, dass es in Großstädten, wie auch bei uns in Hamburg, Mäuse gibt. In neuen Vierteln wie der HafenCity mit vielen Baustellen und neuen Gebäuden wird dies natürlich noch verstärkt. Dieser Umstand ist keine Neuigkeit oder Überraschung für uns.“ Moreira sagte weiter: „Wir haben bereits alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergriffen. Dazu gehört unter anderem die enge Zusammenarbeit mit einem Kammerjäger, gerade jetzt zur kalten Jahreszeit.“

Stadtteil von Mäusebefall geplagt

Das 25hours ist kein Einzelfall. Die ungebetenen Gäste sollen auch in anderen Lokalen oder Bäckereien in dem Stadtteil auftauchen – jetzt ist Saison: „Im Herbst und Winter steigt der Mäusebefall in den Gebäuden aufgrund der kälteren Temperaturen an. Das ist in der HafenCity so, aber auch in der Innenstadt oder in Einkaufszentren“, sagt Hans-Ullrich Limberts. Der Geschäftsführer von Protectis ist auf die Bekämpfung von Ratten und Mäusen spezialisiert und mit seinem 50-köpfigen Team im gesamten norddeutschen Raum tätig.

Der Schädlingsbekämpfer, der seit mehr als 30 Jahren im Geschäft ist, sagt: „Die Nager sind überall dort, wo sie Lebensmittel finden. Dazu zählen natürlich Restaurants, Bäckereien und Supermärkte. Wichtig ist, dass es eine regelmäßige Prophylaxe gibt, die auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Das heißt, dass Schädlingsbekämpfer vor Ort kontrollieren, ob es einen Befall gibt.“

Graue Boxen mit giftigem Inhalt

Wer einen Spaziergang über den Überseeboulevard in der HafenCity macht, dem könnte auch eine der grauen Boxen mit der Warnung vor Rodentiziden auffallen. Der Inhalt sind Giftköder, die allerdings erst nach mehreren Tagen wirken.

Die Mäuse sind in der HafenCity kein beliebtes Gesprächsthema. Wer in den umliegenden Geschäften und Lokalen nachfragt, bekommt meist keine konkrete Antwort. In einer Bäckerei heißt es, es könne schon passieren, dass sich mal eine Maus verirre – allerdings nur bei geöffneter Tür.