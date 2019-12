Hamburg. Unbefugte Personen im Gleis zwischen Berliner Tor und Hasselbrook haben am Freitag mitten im Feierabendverkehr zu erheblichen Verspätungen auf diversen S-Bahn-Linien gesorgt. Betroffen waren die S1, S11, S21 und S2, wie ein Bahnsprecher dem Abendblatt sagte. Das Problem sei zwar gegen 16.30 Uhr behoben worden, dennoch kam es auch danach zu erheblichen Folgeverspätungen.

Am Hauptbahnhof berichteten Reisende gegen 17 Uhr davon, dass auch Züge der S1 und S11 Richtung Altona erst in 30 Minuten starten könnten. Der inoffizielle Dienst HVV-Störungsmeldungen berichtete zudem von einer Stellwerksstörung in Barmbek, die die Bahn allerdings nicht bestätigen konnte.