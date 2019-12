Hamburg. Über 55 Jahre lang war die IGA-Brücke eine wichtige Fußgängerverbindung über die Wilhelmsburger Reichsstraße. Mit der Verlegung der Verkehrstrasse ist die Brücke überflüssig geworden – jetzt wurde sie demontiert. Die Stahlkonstruktion wird verschrottet.

Für die Internationale Gartenbauausstellung 1963 in Planten un Blomen war die Fußgängerbrücke ursprünglich gebaut worden. Viele der damals 5,4 Millionen Besucher nutzten sie als Verbindung zwischen den Wallanlagen und dem Heiligengeistfeld. Ein Jahr nach der IGA wurde sie auf die Elbinsel Wilhelmsburg gebracht. Dort wurde sie zur Fußgängerverbindung zwischen Kleingärten, die an der Mengestraße und an der Kornweide in dem dortigen Grüngürtel lagen. Die Brücke war nötig geworden, weil Fußgänger immer wieder über die Hauptverkehrsader liefen und es zu schweren Unfällen gekommen war.

Aufwendige Sanierung

2012 wurde die Brücke noch einmal aufwendig saniert, um bei einer zweiten Großveranstaltung, der Internationalen Gartenschau 2013 in Wilhelmsburg, als wichtige Verbindung zwischen dem westlich und östlich der Reichsstraße liegenden Ausstellungsgelände zu dienen. Nach der Eröffnung der neuen Reichsstraße östlich des Grüngürtels wird die alte Reichsstraße zurückgebaut. Im südlichen Teil, dort, wo die Brücke stand, wird die alte Reichsstraße zum Parkgelände. Im nördlichen Teil soll auf dem Platz, der frei wird, gebaut werden.

Bislang wurden nur Vorarbeiten durchgeführt. Die Betonmauer in der Mitte und eine extra für die igs gebaute zweite Fußgängerbrücke sind bereits verschwunden. Im Januar geht der Rückbau in die „heiße Phase“. Dann wird nicht nur der Asphalt verschwinden. Auch der Damm, auf dem ein Teil der Straße verläuft, wird abgetragen.