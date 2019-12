Hamburg. Vor drei Jahren sorgte der Betrugsskandal beim Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) in Hamburg-Mitte für Schlagzeilen, nun stehen zwei Jugendamtsmitarbeiter vor Gericht. Am kommenden Donnerstag beginnt der Prozess gegen einen ehemaligen Abteilungsleiter des ASD und einen freien Mitarbeiter. Ihnen wird Betrug und Untreue sowie Beihilfe zum Betrug in besonders schwerem Fall vorgeworfen. Ihre jahrelange Masche: Sie sollen Jugendhilfefälle erfunden, diese in das interne Computersystem eingespeist und die dafür erhaltenen Geldleistungen dann untereinander geteilt haben. Dabei geht es nach Abendblatt-Informationen um knapp 180.000 Euro.

Gut möglich, dass die Summe der veruntreuten Gelder wesentlich höher liegt. Vor drei Jahren war von knapp einer halben Million Euro Schaden die Rede. Doch da einige Fälle bereits verjährt sind, geht es nun noch um fünf konkrete Fälle im Zeitraum von 2011 bis 2015. Dabei soll es sich um knapp 50 Einzeltaten handeln, die die Ermittler den beiden Angeklagten nachweisen wollen.

Angeklagte sollen Fälle erfunden haben

Und so soll das Jugendamtsduo jahrelang betrogen haben: In zwei Fällen mussten einmal ein Vierjähriger sowie zwei Jungen im Alter von 13 und 16 Jahren für längere Zeit von dem Jugendamtsmitarbeiter, der wohl als selbstständiger Familienhelfer für den ASD tätig und somit nicht an einen freien Träger gebunden war, in Obhut genommen werden. Dafür sollen dann Pflegesätze in Höhe von insgesamt knapp 9000 Euro abgerechnet worden sein.

In den anderen drei Fällen ging es um Hilfen zur Erziehung, dabei sollen die Angeklagten einmal für ein nur wenige Monate altes Zwillingspärchen über Monate mehr als 40.000 Euro und für zwei ältere weibliche Geschwister knapp 15.000 Euro abgerechnet haben.

Den höchsten Betrag haben der ASD-Mitarbeiter und der selbstständige Familienhelfer nach Recherchen der Ermittler für eine fingierte vierköpfige Familie abgerechnet. Eine alleinerziehende Mutter und ihre drei Kinder im Alter zwischen einem und 15 Jahren bekamen demnach vom Jugendamt über einen Zeitraum von rund drei Jahren Hilfen in Höhe von insgesamt mehr als 110.000 Euro. Durch die Überprüfung der Kontobewegungen sind sich die Ermittler sicher, dass die beiden Angeklagten das Geld jeweils geteilt haben.

Den Tätern drohen längere Haftstrafen

Aufgeflogen ist das Duo wohl nur deshalb, weil der fest angestellte Jugendamtsmitarbeiter den Fall mit der fingierten Familie über den Computer einer Kollegin laufen ließ. Die Mitarbeiterin wurde stutzig und löste dann die internen Ermittlungen aus.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind auch deshalb so umfangreich, um solche Vergehen in Zukunft auszuschließen. Wie konnte das Duo überhaupt so lange unbemerkt wirken? Hilfe zur Erziehung erhalten Familien in Pro­blemlagen. Dabei geht es häufig um regelmäßige Besuche von Sozialarbeitern und um die konkrete Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags. Die Sozialarbeiter kommen meist von privaten Trägern wie etwa dem Rauhen Haus. Zudem gibt aber auch selbstständige Familienhelfer, die mit dem Jugendamt für ihre Hilfe sogenannte Einzelvereinbarungen treffen. „Solche Einzelvereinbarungen müssen aber vom Abteilungsleiter abgesegnet werden, die kann nicht jeder normale ASD-Mitarbeiter einfach abschließen“, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter vom Jugendamt Hamburg-Mitte.

Weil die Staatsanwaltschaft aufgrund des langen Zeitraums von gewerbsmäßigem Betrug ausgeht, hat sie wegen der Bedeutung der Sache den Fall nicht an das Amtsgericht, sondern zum Landgericht gegeben. Für den Prozess sind insgesamt vier Verhandlungstage bis Ende Januar 2020 angesetzt. Das Strafmaß beträgt zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Zumindest einer der beiden Angeklagten soll von Anfang an geständig gewesen sein, was sich strafmildernd auswirken könnte.