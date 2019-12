Hamburg. Die Bahnstrecke Uelzen-Lüneburg ist wegen eines Feuerwehreinsatzes bei Bienenbüttel/Deutsch Evern gesperrt. Der Fernreise- und Güterzugverkehr wird derzeit über Rotenburg umgeleitet. Die Metronom-Züge Richtung Hamburg können den Bahnhof Uelzen bis auf Weiteres nicht mehr verlassen.

Für Reisende, die von Uelzen über Bad Bevensen, Bienenbüttel und Deutsch Evern nach Hamburg wollen, werden als Ersatz Busse bis Lüneburg eingesetzt. Von Lüneburg aus geht es weiter mit der Regionalbahn. In umgekehrter Fahrtrichtung enden die aus Hamburg kommenden Metronom-Züge in Lüneburg. Von dort aus fahren Busse mit Halt in den genannten Dörfern weiter bis nach Uelzen.

Festgefahrene Bremse führt zu Rauchentwicklung

Ursache für den Feuerwehreinsatz ist nach Angaben der Deutschen Bahn eine festgefahrene Bremse an einem Güterzug bei Deutsch Evern. Gegen 15 Uhr sei der Zug liegengeblieben.

Wegen des Feuerwehreinsatzes in Deutsch Evern wenden alle Metronom-Züge aus Hamburg in Lüneburg zurück nach Hamburg. Züge aus Uelzen wenden in Bienenbüttel zurück nach Uelzen. Ein Busnotverkehr zwischen Bienenbütt... https://t.co/6r22TIRcUS für weitere Informationen — metronom4me (@metronom4me) December 12, 2019

"Reibung erzeugt Hitze, wenn die Bremse klemmt. Und dadurch kam es zu einer Rauchentwicklung", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn dem Abendblatt. Es habe jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Personen bestanden. Die Sperrung werde nach Angaben der Sprecherin voraussichtlich bis 17.30 Uhr andauern.

Strecke Hamburg-Hannover: Verspätungen von 45 Minuten

Während beim Metronom die Strecke zwischen Uelzen und Lüneburg in beiden Richtungen betroffen ist, sind es bei der Deutschen Bahn vor allem Züge, die zwischen Hamburg und Hannover verkehren. Diese halten nicht in Lüneburg, sondern werden über Rotenburg umgeleitet. Laut der Sprecherin der Deutschen Bahn gibt es derzeit Verspätungen von bis zu 45 Minuten.