Hamburg. Er war einer der renommiertesten Forscher und Professoren Hamburgs überhaupt: Der international bekannte Kunsthistoriker Martin Warnke ist am Mittwoch im Alter von 82 Jahren in Halle (Saale) gestorben. Warnke leitete die Forschungsstelle für Politische Ikonografie im Warburg-Haus an der Heilwigstraße und baute das Haus mit seiner einzigartigen Bibliothek zu einem Schmuckstück der kunsthistorischen Forschung in Deutschland aus.

Das Geld dazu stammte unter anderem aus dem Leibniz-Preis, den Warnke Anfang der neunziger Jahre erhielt. Damals erhielt Warnke für seine Forschung drei Millionen Mark.

Der Hamburger Senat nannte Martin Warnke am Donnerstag einen der "bedeutendsten Gelehrten des deutschen Sprachraums". Kultursenator Carsten Brosda (SPD) würdigte Warnke als "Titanen der Kunstgeschichte".

Martin Warnkes Politische Ikonografie war wegweisend

Brosda: „Martin Warnke hat mit überaus großem Wissen und Leichtigkeit Kunst und Couchecken interpretiert und Titanen der Kunstgeschichte geschüttelt, bis er selber einer war. Seine Leidenschaft, sein feiner Humor, seine Scharfsinnigkeit – eigentlich müsste man ja Scharfsichtigkeit sagen – und die große Freude an der Weitergabe von Wissen und am Disput waren überaus inspirierend."

Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) sagte: "Als Professor an der Universität Hamburg und Leiter des Warburg Hauses, dessen Erwerb und Nutzung auf seine Initiative zurückgeht, hat er den wissenschaftlichen und kulturellen Diskurs weit über Hamburg hinaus geprägt und immer wieder bahnbrechend Neues gedacht und geschaffen. Den Angehörigen von Martin Warnke und all seinen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern gilt mein tiefes Mitgefühl.“

Warnke berichtete über den Auschwitz-Prozess

Uni-Präsident Dieter Lenzen meinte: Warnke hat bis zu seinem Tod, weit über seine Pensionierung hinaus, seine wissenschaftlichen Arbeiten aber auch seine Funktionen im Hinblick auf das Warburg Haus fortgesetzt. Die Universität vermisst ihn und wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“

Warnke hat Generationen von Kunsthistorikern geschult, in Marburg und in Hamburg. Seine Ideen in der Politischen Ikonografie wirken bis in die Analyse heutiger Bildberichterstattung in den Medien – auch im Internet. Er wurde in Brasilien als Sohn eines Pastors geboren, kam später nach Deutschland und studierte in München, Madrid und Berlin Kunstgeschichte, Germanistik und Geschichte.

Für die "Stuttgarter Zeitung" berichtete er über den Frankfurter Auschwitz-Prozess, den der legendäre Staatsanwalt Fritz Bauer mitangestoßen hatte. In Hamburg lehrte Warnke nach seiner Professorentätigkeit in Marburg von 1979 bis 2003.