Warum Fahrerflucht-Opfer weniger Schmerzensgeld erhalten

Hamburg. Das Schicksal von Diana Amann sorgte wegen seiner besonderen Tragik für Schlagzeilen, ein Einzelfall ist er mitnichten. Laut Statistiken begeht bei jedem vierten Unfall in Hamburg der Verursacher Fahrerflucht. 2017 entfernten sich 18.400 Unfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort, in 900 Fällen geschah dies trotz eines Personenschadens. Das Abendblatt sprach mit Jürgen Walczak, Fachanwalt für Sozialrecht in Harburg, der Diana Amann auf Vermittlung des Weissen Rings vertrat.

Herr Walczak, wie ist die rechtliche Situation von Opfern bei Unfällen mit Fahrerflucht?

Jürgen Walczak: Bei einem Verkehrsunfall übernimmt die Versicherung des Fahrzeugs, das den Unfall verursacht hat, die Schadensregulierung. Lässt sich der Unfallverursacher nicht ermitteln, zahlt nur eine Vollkasko-Versicherung den Schaden am eigenen Auto. Auch die Verkehrsopferhilfe, eine Einrichtung der deutschen Haftpflichtversicherer, reguliert keine Sachschäden.

Aber sie zahlt Schmerzensgeld.

Richtig. Allerdings heißt es im Pflichtversicherungsgesetz, dass eine Entschädigung in solchen Fällen nur bei besonderer Schwere der Verletzung zur Vermeidung einer groben Unbilligkeit erforderlich ist. Wenn Sie sich etwa ein Bein oder einen Arm brechen sollten, gehen Sie in aller Regel leer aus.

Anders sieht es aber bei dem Verlust eines Gliedmaßes wie im Fall Ihrer Mandantin aus ...

Aber auch dann liegt das Schmerzensgeld der Verkehrsopferhilfe in der gängigen Rechtsprechung nur bei einem Drittel des Anspruchs eines vergleichbaren Unfallschadens, bei dem der Verursacher ermittelt werden konnte. Zudem gibt es immer wieder Streit, ob Fälle vergleichbar sind. Bei meiner Mandantin war für mich ein Fall vergleichbar, wo ein Schmerzensgeld von 118.000 Euro gezahlt wurde, der Anspruch hätte aus meiner Sicht also bei gut 39.000 Euro gelegen. Die Verkehrsopferhilfe argumentierte mit einem anderen Fall, wo das Schmerzensgeld deutlich niedriger lag.

Sollte man in solchen Fällen klagen?

Diese Frage lässt sich nicht generell mit Ja oder Nein beantworten. In diesem konkreten Fall hat die Verkehrsopferhilfe erklärt, dass sie bei einer Klage den gesamten Unfallhergang infrage stellen würde. Dies muss man ernst nehmen. Ich habe einen Fall, wo sich eine Dame bei einem Sturz auf einem nicht gestreuten Privatweg einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen hat. Eine Frau hat ihr aufgeholfen und sie zum Arzt gebracht. Aber ihre Personalien wurden nicht festgehalten. Es gibt also keinen Zeugen, die Versicherung zweifelt nun an, ob es diesen Sturz überhaupt gab. Die Beweislast für den Unfall und seinen Hergang liegt aber immer beim Kläger. pw