Hamburg. 15.000 Hamburger Seniorinnen und Senioren werden im kommenden Jahr Post von der Gesundheitsbehörde bekommen. Dabei handelt es sich weder um eine Mahnung noch um eine Nachzahlung, sondern um das höfliche Angebot für einen Hausbesuch durch ausgewiesene Fachkräfte des auf Geriatrie spezialisierten Albertinen Hauses.

Wer gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, erhält wenige Wochen später in dem Schreiben von Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) das Angebot für ein persönliches Gespräch durch den Besuchsdienst. Dabei geht es um individuelle Beratung in der Häuslichkeit, um soziale Kontakte, ehrenamtliches Engagement und Pflege, Einsamkeit sowie das Alltagsleben im Stadtquartier.

34 Prozent der Senioren haben Hausbesuch zugestimmt

"Weil die Pilotphase so erfolgreich war, wollen wir die freiwilligen und kostenlosen Hamburger Hausbesuche jetzt in ganz Hamburg einführen", sagte die Senatorin am Mittwoch. Im Modellprojekt hätten 34 Prozent der angeschriebenen Senioren einem Hausbesuch zugestimmt, mehr als erwartet.

Im Jahr 2020 werden in Hamburg rund 15.000 Menschen 80 Jahre alt. Bei einer Annahmequote von einem Drittel ergeben sich rund 5000 Hausbesuche. Dafür werden 110 Fachkräfte bereitstehen, die teilweise auf Honorarbasis arbeiten. Die Stadt stellt 1,5 Millionen Euro bereit.