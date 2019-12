Hamburg. Air Baltic, die staatliche Fluggesellschaft Lettlands, erweitert ihr Angebot am Hamburg Airport: Mit dem Sommerflugplan 2020 wird Air Baltic ab Ende März ganzjährig zwei neue Ziele vom Helmut-Schmidt-Flughafen bedienen: Tallinn und Vilnius. Beide Städte wurden seit einigen Jahren nicht mehr direkt ab Fuhlsbüttel angeflogen und kehren somit in das Hamburger Streckennetz zurück, wie der Hamburger Flughafen am Mittwoch mitteilte.

Ab dem 29. März 2020 fliegt Air Baltic viermal wöchentlich – montags, mittwochs, freitags und sonntags – in die estnische Hauptstadt Tallinn. Die litauische Hauptstadt Vilnius steuert Air Baltic ab dem 30. März 2020 dreimal pro Woche montags, mittwochs und freitags an. Passagiere treten die Reise mit Flugzeugen des Typs Airbus A220-300 an.

Hamburg-Flüge zu allen Hauptstädten im Baltikum

„Wir freuen uns sehr, dass Air Baltic ihr Engagement am Hamburg Airport ausweitet und sowohl Tallinn als auch Vilnius zurück in unser Streckenangebot holt“, sagte Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler. „Damit haben unsere Passagiere bald eine attraktive Auswahl an Flügen zu allen Hauptstädten im Baltikum." Besonders freue er sich darüber, dass auf der neuen Strecke der moderne, umweltschonende Airbus A220-300 zum Einsatz komme.

Wissenwertes zum Hamburger Flughafen:

Der Hamburg Airport hat zwei Terminals und liegt 8,5 Kilometer nordwestlich der Stadtmitte

Er wurde 1911 angelegt und ist der älteste und fünftgrößte Flughafen in Deutschland

Seit 2016 wird der Flughaften auch Hamburg Airport Helmut Schmidt genannt

Er umfasst inzwischen eine Fläche von 570 Hektar

Rund 60 Airlines fliegen derzeit den Hamburger Flughafen an (Stand: Dezember 2019)

Martin Gauss, CEO von Air Baltic, betonte, dass bei der Entscheidung, welche Strecken ab den baltischen Hauptstädten aufgenommen werden, zunächst immer die nachgefragtesten Ziele bei den Passagieren vor Ort in den Blick genommen würden. "Dadurch tragen wir an den lokalen Flughäfen zu einem noch größeren Angebot an Reisemöglichkeiten bei", so Gauss.

Die Flugzeiten von Hamburg Richtung Baltikum

Passagiere gelangen in nur zwei Stunden ins Baltikum. Richtung Tallinn heben die Flieger immer montags, mittwochs, freitags, sonntags jeweils um 9.05 Uhr ab. Ankunft ist um 12 Uhr (Ortszeit). In Tallinn geht es immer um 7.15 Uhr los, Ankunft in Hamburg ist um 8.20 Uhr.

Nach Vilnius startet die Flugreise immer montags, mittwochs und freitags jeweils um 20.45 Uhr – Ankunft 23.30 Uhr (Ortszeit). Zurück geht es immer um 19 Uhr, die Ankunftszeit ist 20 Uhr. Neben Tallinn und Vilnius fliegt Air Baltic bis zu zweimal täglich von Hamburg in die lettische Hauptstadt Riga. Damit bietet die Fluggesellschaft ab März 2020 Flüge zu allen baltischen Hauptstädten an.