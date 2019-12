Hamburg. Panische Affen, blutende Hunde, zu Tode gequälte Ratten und Mäuse: Für wissenschaftliche Zwecke werden jedes Jahr Hunderttausende Tiere eingesetzt und häufig auch getötet. Zuletzt sorgte die umstrittene Hamburger Firma LPT, die in Norddeutschland drei Tierversuchlabore betreibt, für Schlagzeilen. Mit dem Kalender "Animal Eden" setzen nun zwölf hübsche, halbnackte Männer von Hamburger Modelagenturen ein Zeichen gegen Tierversuche – ihre Fotopartner: gerettete Tiere.

Der besondere Kalender, der vor allem Frauen gefallen dürfte, wurde vom Tierschutzverein Animal Eden mit sexy Männern von Hamburger Modelagenturen und Tierschutztieren produziert. Auf der Bühne des Altonaer Theaters haben die Fotografen Paul Schimweg und Annette Schrader die erfolgreichen Models und die Vierbeiner in Szene gesetzt.

Idee zu Hamburger Kalender-Projekt stammt aus Australien

Der Kalender mit den Schwarz-Weiß-Aufnahmen kostet in der Classic-Version 19,90 Euro, der Preis für die Limited Edition beträgt 49,90 Euro. "Der Erlös des Kalenderverkaufs geht zu 100 Prozent in die Unterbringung und Versorgung der Tierversuchstiere, nicht nur aus dem LPT, sondern auch bundesweit", teilte Animal Eden mit.

Die Idee zu dem Hamburger Kalender-Projekt stammt aus Australien, wo sich jedes Jahr die heißesten Feuerwehrmänner, die Down Under zu bieten hat, für einen Kalender in Pose werfen. Der zwölf Kalender-Blätter genießen Kultstatus und sorgen regelmäßig für große Presseaufmerksamkeit. Die Erlöse aus dem Verkauf werden an Wohltätigkeitsorganisationen in Australien gespendet und kommen auch Tieren zugute.

Wissenswertes zum Thema Tierversuche:

Ziele von Tierversuchen sind die Entwicklung und Erprobung neuer medizinischer Therapiemöglichkeiten und neue Erkenntnisse in der Grundlagenforschung.

Laut Tierschutzbund wurden 2017 in Deutschland 1,37 Millionen Mäuse, 255.000 Ratten und 240.000 Fische für Tierversuche verwendet. Zudem kamen 3300 Hunde, knapp 3500 Affen und 718 Katzen zum Einsatz.

Für jeden Tierversuch gibt es sowohl interne als auch externe Kontrollinstanzen. So wird jeder Tierversuch von einem unabhängigen Amtstierarzt überwacht. Mehrmals im Jahr führen zudem die zuständigen Veterinärämter Kontrollen durch.

Viele Versuchstiere sterben während der Experimente oder werden anschließend getötet.

Models bei Agenturen wie Most Wanted Models unter Vertrag

Die tierlieben Profi-Models, die sich für den Animal-Eden-Kalender honorarfrei haben ablichten lassen, sind unter anderem bei den Agenturen Kult Models, Modelwerk und Most Wanted Models unter Vertrag. Insgesamt haben das Projekt 15 Hamburger Unternehmen unterstützt.

Erst Ende November hatte es bei der sehr umstrittenen Hamburger Firma LPT eine Razzia gegeben. Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft hatten die Räume des Tierversuchslabors in Mienenbüttel im Landkreis Harburg sowie weitere Standorte des Unternehmens in Hamburg und Schleswig-Holstein durchsucht. Anlass waren von Tierschützern vorgebrachte Indizien, dass die Firma Tiere bei Studien zur Wirksamkeit von Arzneimitteln gequält haben soll.