Hamburg. In Hamburg soll es eine umfangreiche Erneuerung der 330.000 Strom-Hausanschlüsse geben, von denen manche bereits seit 60 Jahren in Betrieb sind. Nur so lasse sich eine störungsfreie Versorgung der Haushalte und Betriebe gewährleisten, teilte das städtische Unternehmen Stromnetz Hamburg mit.

Weil Bauleistungen derzeit am Markt schwer zu ordern seien, habe man für zehn Jahre einen Kooperationsvertrag mit der Schwesterfirma Gasnetz Hamburg abgeschlossen, die die Arbeiten ausführen soll, teilten beide Unternehmen mit. Die Erneuerung betreffe in erster Linie Hausanschlüsse, die älter als 40 Jahre sind.

Aufladen von E-Autos wird möglich

Die entsprechenden Immobilienbesitzer würden etwa acht bis zehn Wochen vorher angeschrieben. Gestartet sei das Projekt in den Stadtteilen Alsterdorf und Bramfeld, weitere Straßen würden im kommenden Jahr in Farmsen, Bramfeld, Allermöhe und Bergedorf folgen, hieß es. Nach der „Hochlaufphase“ sollen von 2021 an jährlich rund 1000 Strom-Hausanschlüsse auf den neuesten technischen Stand gebracht werden. Sie sind dann gegebenenfalls auch für die Aufladung mehrerer E-Autos geeignet.

Der Hausanschluss ist den Angaben zufolge Eigentum von Stromnetz Hamburg und wird daher auf Kosten der Firma erneuert. Oft seien aber auch Anlagenteile auszuwechseln, die Teil der elektrischen Anlage des Hauses sind. Um Eigentümer vor derartigen Kosten zu schützen, habe man eine so genannte „Sprint-Prämie“ eingeführt: Wer sich innerhalb einer Frist von vier Wochen „positiv zurückmeldet“, erhält auch den Anschlusskasten und das Verbindungskabel zum Stromzählerkasten – falls erforderlich – ohne Zusatzkosten.