Hamburg. Die Hamburger Sieger des Bundeswettbewerbs Mathematik stehen fest. Die Schüler Lennart Grabbel und Janek Große haben in der zweiten Runde des Bundeswettbewerbs Mathematik die Höchstpunktzahl erreicht. Auf dem zweiten Platz landeten die Schüler Leon Bannöhr und Sofia Zotova. Auf Platz drei kamen Katharina Knist und Lennart Meyling. Sie alle werden heute von Schulsenator Ties Rabe für ihre Leistungen ausgezeichnet.

Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr 1.479 Jugendliche aus ganz Deutschland am Bundeswettbewerb Mathematik, davon 17 aus Hamburg. Ausrichter des Wettbewerbs ist Bildung & Begabung, das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder

Bundesfinale im Februar in Hessen

Für die Erstplatzierten geht es dann in die nächste Runde: Sie nehmen im kommenden Februar am Bundesfinale im hessischen Hofgeinsmar teil. Die Bundessieger erhalten ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes.

Der Bundeswettbewerb Mathematik wird seit 1970 ausgerichtet und geht über drei Runden. In den ersten beiden Runden erhalten die Teilnehmer vier Aufgaben aus Geometrie, Kombinatorik, Zahlentheorie und Algebra, die innerhalb von zwei Monaten selbstständig gelöst und schriftlich ausgearbeitet werden. Wer in der zweiten Runde einen ersten Preis erhält, hat die Chance, die Jury in der Finalrunde bei einem Fachgespräch zu überzeugen.