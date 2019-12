Hamburg. Die Autobahn A7 in Hamburg nördlich des Elbtunnels gesperrt, die Umleitung überlastet, der Einkaufsverkehr in der Adventszeit drängt in die City: Wer am Sonnabend in Hamburg mit dem Auto unterwegs sein musste, hatte mehr Stand- als Fahrzeiten. Auch wenn die Verkehrsleitzentrale von Verkehr "im Rahmen" sprach, war die gefühlte Wahrheit eine andere. Vor allem rund um die Vollsperrung der A7 zwischen Schnelsen Nord und dem Dreieck Hamburg-Nordwest gab es erhebliche Behinderungen. Sie wirkten sich auch auf die A23 aus sowie auf die Straßen in Eidelstedt, Stellingen, Niendorf und Lokstedt.

Es stockte am Sonnabend besonders stark vor allem aus Richtung Norden in Richtung Umleitung auf die A23. Auch der stark frequentierte Bus der Linie 5 und andere Linien waren betroffen.

Die Autobahn A7 ist noch bis zum Montagmorgen 5 Uhr zwischen Schnelsen-Nord und dem Dreieck Hamburg-Nordwest voll gesperrt. Das Baukonsortium Deges bereitet die vollständige Inbetriebnahme des 550 Meter langen Lärmschutztunnels Schnelsen vor. Ab Montag soll der Verkehr durch beide Tunnelröhren fließen. Dadurch werden die angrenzenden Stadtteile von ihrem jahrzehntelangen Lärm befreit.

A7 in Hamburg: Tunnel wird eröffnet

Rainer Goldmann (v.l.), Geschäftsführer Via Solutions Nord, Alexander Hofmann, Geschäftsführer von Hochtief PPP Transport, Dirk Brandenburger, Technischer Geschäftsführer der DEGES, Enak Ferlemann (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Michael Westhagemann (parteilos), Senator für Wirtschaft, Verkehr und Innovation in Hamburg und Gero Storjohann, CDU-Bundestagsabgeordneter eröffnen an der Anschlussstelle Schnelsen-Nord symbolisch den A7-Lärmschutztunnel. Foto: dpa

Blick von der Anschlussstelle Schnelsen-Nord in den Lärmschutztunnel der A 7. Foto: dpa

Der A7-Deckel ist fertig. Foto: dpa

Erst am Montag wird der Lärmschutztunnel für den Verkehr freigegeben. Foto: dpa



Der 900 Meter lange Stellinger Tunnel soll Ende 2020 fertig sein. Die Arbeiten an dem mit gut 2000 Metern längsten Tunnel in Altona/Bahrenfeld haben noch nicht begonnen. Er könnte 2027 in Betrieb gehen.

Flughafen Hamburg: Anfahrt zum Abflug kann länger dauern

Für den an Hamburg vorbeiführenden Verkehr ist auch eine Umleitung über die A1 ausgeschildert. Die Behörden empfehlen Autofahrern in Richtung Kiel/Flensburg, vom Horster Dreieck im Süden Hamburgs bis Bargteheide die A1 zu nutzen. Von dort geht es weiter über die A21 und die B205 zur A7 bei Neumünster.

In Richtung Süden (Hannover/Bremen) sollen Autofahrer die Umleitung ab Neumünster-Süd nutzen. Wegen der Autobahnsperrung müssen auch Flugreisende, die von Süden über die A7 zum Hamburger Airport fahren, mehr Zeit einplanen.

Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos kam es auf der A7 am Sonnabendvormittag. Dabei wurden drei Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) und Quickborn (Kreis Pinneberg).