Hamburg. In Richtung Norditalien können Hamburger mit dem neuen Sommerflugplan von Ende März 2020 an täglich um 11.40 Uhr starten. Das Reiseziel ist der Flughafen Mailand-Linate, der sich aufgrund seiner stadtnahen Lage besonders gut für Geschäftsreisende oder Wochenend-Urlauber eignet. Anbieter der Flüge ist die italienische Fluggesellschaft Alitalia.

"Wir freuen uns sehr, Alitalia als neue Fluggesellschaft am Hamburg Airport begrüßen zu dürfen", sagt Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport."Der Flughafen Mailand-Linate wird durch Alitalia erstmals direkt mit Hamburg verbunden und überzeugt durch seine zentrumsnahe Lage. Das erhöht die Vielfalt in unserem Streckennetz und die Auswahl für unsere Passagiere."

In knapp zwei Stunden nach Mailand

Die Flugdauer der neuen Verbindung beträgt knapp zwei Stunden, so dass die Reisenden gegen 13.30 Uhr in Mailand landen. Der Rückflug startet täglich um 14.35 Uhr und erreicht Hamburg um 16.25 Uhr.

Mailand-Linate ist nach Mailand-Malpensa der kleinere der beiden internationalen Verkehrsflughäfen der Stadt. Die Fluggesellschaft Alitalia war bisher mit reinen Charter-Flügen für Kreuzfahrten am Hamburger Flughafen vertreten.