Hamburg. In Hamburg leben 306.462 Kinder, das sind 17 Prozent der Gesamtbevölkerung. Auch für sie wurde jetzt vom Deutschen Kinderhilfswerk (DKHW) in Berlin die erste Pilotstudie zur Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland vorgestellt. Damit kommt Deutschland erstmals der Aufforderung der Vereinten Nationen nach, die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention durch ein Indikatoren-gestütztes Monitoring abzubilden. Um es überprüfbar zu machen und Handlungsbedarfe in fünf Bereichen zu erkennen: Recht auf Beteiligung, auf Gesundheit, auf angemessenen Lebensstandard, auf Bildung sowie auf Freizeit, Erholung und Kultur.

„Hamburg landet mit Hessen, Sachsen-Anhalt und dem Saarland in der Gruppe der vier Bundesländer mit den schlechtesten Ergebnissen“, sagt Wolfgang Hammer, einer von zehn Experten aus dem Wissenschaftlichen Beirat, der die Studie fachlich begleitet hat. „Laut Koalitionsvertrag sollte Hamburg zur kinderfreundlichsten Stadt Deutschlands werden.“ Das schlechte Abschneiden sei auf unterdurchschnittliche Ergebnisse bei Bildung, Lebensstandard sowie Freizeit zurückzuführen, während die Stadt bei Beteiligung und Gesundheit zu den besten Bundesländern zählt.

Für seine Analyse hat sich das DKHW unter anderem geltende Landesgesetze angesehen, amtliche Statistiken und Bevölkerungsumfragen ausgewertet und Landesministerien schriftlich befragt. Die Ergebnisse im Einzelnen:



Recht auf Beteiligung

Gute Umsetzung: In Hamburg dürfen Kinder, wie in drei anderen Bundesländern auch, ab 16 Jahren an Kommunal- und Landtagswahlen teilnehmen. Die Bezirksämter müssen bei Planungen, die Interessen von Kindern berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Kinder dürfen in Einrichtungen eine Vertrauensperson bestimmen. Mit dem jährlich stattfindenden fünftägigen Planspiel „Jugend im Parlament“ gibt es einen regelmäßigen Jugendlandtag. Im Bezirk Mitte gibt es eine Ombudsstelle, eine unabhängige Anlaufstelle bei Pro­blemen mit dem Jugendamt, um gemeinsam Konflikte zu lösen.

Entwicklungsbedarf: Es gibt keine institutionalisierte Interessenvertretung für Kinder auf Landesebene. Es sind öffentlich keine kindgerechten Informationen über die Anhörung und Beteiligung in Gerichtsverfahren verfügbar. Bei der wahrgenommenen Häufigkeit der Mitbestimmung von Kindern in der Schule, die bei Eltern und Kindern erfragt wurde, hat Hamburg den drittniedrigsten Wert.

Recht auf Bildung

Gute Umsetzung: Für geflüchtete Kinder gilt die Schulpflicht in Hamburg. Es gibt einen Rechtsanspruch auf Zugang zu einer allgemeinbildenden Schule mit gemeinsamem Unterricht und inklusiver Beschulung. Kinderrechte sind Teil der Handlungsanweisungen für Fachkräfte in Kitas: „Sie kennen die Rechte von Kindern (UN-Kinderrechtskonvention) und setzen sich für deren Realisierung innerhalb und außerhalb der Kita aktiv ein.“ Und: Der Anteil an Schulabgängern ohne Abschluss beträgt 5,6 Prozent, der zweitniedrigste Wert im Ländervergleich.

Entwicklungsbedarf: Gemessen an der Wirtschaftsleistung gibt Hamburg im Ländervergleich mit 0,67 Prozent für die Kindertagesbetreuung am dritt- und mit 1,59 Prozent für Schulen am zweitwenigsten aus (2017). Die Betreuungsquote für Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren liegt bei 89,5 Prozent (2018). Das ist der zweitniedrigste Wert im Ländervergleich. 36 Prozent der befragten Schüler geben an, an der Schule keinen Internetzugang zu haben. Dies ist der zweithöchste Wert im Ländervergleich. Bei der Medienbildung im Unterricht hat Hamburg den schlechtesten Wert im Ländervergleich.

Recht auf Gesundheit

Gute Umsetzung: Asylbewerber erhalten eine elektronische Gesundheitskarte. Es gibt 11,5 Kinderärzte pro 100.000 Einwohner. Im Ländervergleich ist dies der zweithöchste Wert.



Recht auf angemessenen Lebensstandard

Gute Umsetzung: Den befragten Eltern sind verschiedene Förderangebote an der Schule überdurchschnittlich gut bekannt, diese haben den größten Bekanntheitsgrad aller Bundesländer.

Entwicklungsbedarf: Im Koalitionsvertrag von SPD und Grünen ist die Bekämpfung von Kinderarmut nicht als explizites Ziel enthalten. Die Ausleihe von den für die Schule benötigten Lernmitteln ist nicht kostenlos. Es muss ein einkommensunabhängiger Eigenanteil aufgebracht werden. Es gibt kein einkommensunabhängiges kostenloses ÖPNV-Ticket für die Fahrt zur Schule. Die Armutsgefährdungsquote für Kinder liegt bei 25,4 Prozent (2018). Das ist der zweithöchste Wert im Ländervergleich.



Recht auf Freizeit, Erholung, Kultur

Gute Umsetzung: Hamburg hat die zweitgrößte Verbreitung an Einrichtungen der offenen Jugendarbeit. Auf 1000 Kinder kommen 2,8 Einrichtungen. Und bei der Elternbewertung von Freizeitangeboten in der direkten Umgebung schneidet Hamburg am zweitbesten ab.

Entwicklungsbedarf: In der Landesbauordnung ist die Berücksichtigung der Belange von Kindern für bauliche Anlagen nicht enthalten. Es gibt keine Kinderschutzstandards, die die Einrichtung von Rückzugsorten für Kinder in Geflüchtetenunterkünften verbindlich vorschreiben. Der Anteil der öffentlichen Ausgaben für Jugendarbeit beträgt 0,3 Prozent am Gesamthaushalt. Kinder haben in ihrer Wahrnehmung wenig Zeit für Ruhe und Freizeit und bewerten Rückzugsräume in der Pause und den Zustand von Toiletten an ihrer Schule im Ländervergleich am schlechtesten.