Berlin/Hamburg. Der bei einem Freigang entwichene Serientäter Jan S. ist gefasst. Der 39-Jährige, der in der geschlossenen Psychiatrie der Asklepios Klinik Nord (Ochsenzoll) eingesperrt war, wurde am Donnerstag in einem Hostel in Berlin festgenommen.

Der ehemalige freiwillige Feuerwehrmann war am 19. November von einem ihm gewährten unbegleiteten Freigang nicht zurückgekommen. Zuletzt war er an dem Tag auf St. Pauli gesehen worden.

Die Polizei hatte die Fahdnung nach Jan S. am Dienstagabend öffentlich gemacht und gewarnt: Es sei "nicht auszuschließen“, dass von dem Mann "eine Eigen- und Fremdgefährdung" ausgehe.