Hamburg. Salman A. ist wegen diverser Rauschgiftdelikte mehrfach vorbestraft. Auch bei der bislang schwersten Tat, die ihm vorgeworfen wird, ging es um Drogen. Im Streit um Schulden, die er bei dem späteren Opfer hatte, soll er den 26 Jahre alten Dennis K. am 27. Juni dieses Jahres mit einer halbautomatischen Schusswaffe heimtückisch ermordet haben – um 19 Uhr, da war es noch hell, und mitten auf dem belebten Lohbrügger Markt.

Am Dienstag begann der Prozess vor dem Schwurgericht gegen den 29-Jährigen. Ob er sich zu den Vorwürfen am Freitag einlassen wird, ist noch unklar. „Ich überlege noch“, sagte er auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin.

Salman A. zog eine Pistole und erschoss Dennis K.

An jenem Tag, so die Staatsanwaltschaft, traf Salman A. den 26 Jahre alten Dennis K. auf dem Lohbrügger Markt. Mitgebracht hatte Dennis K. zwei Begleiter, zwei 41 und 43 Jahre alte Männer aus Tschetschenien. Es sollte in dem Gespräch um Schulden aus Drogengeschäften gehen, die Salman A. bei dem 26-Jährigen hatte.

Plötzlich, so die Anklage, sei Salman A. zurückgetreten, habe eine halbautomatische Pistole gezogen und zwei Schüsse auf den unbewaffneten Mann abgegeben. Dennis K., so die Anklage, habe noch versucht sich abzuwenden. Ein Schuss traf ihn jedoch in die rechte Flanke, die andere im Bereich der Rippen.

Dennis K. stirbt noch am Tatort, Salman A. stellt sich

Der junge Mann erlitt schwerste innere Verletzungen, insbesondere im Bereich der Lunge und der Milz, und verstarb noch am Tatort. Salman A. lief zu einer nahegelegenen Shisha-Bar und stellte sich wenig später auf dem Polizeikommissariat 43. Dabei gab er auch die Tatwaffe ab. Seit dem 28. Juni sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft.

Gegenüber den Ermittlern hatte sich Salman A. auf eine Notwehrlage berufen, sagte Gerichtssprecher Kai Wantzen. In der Situation, damals auf dem Lohbrügger Markt, will der Angeklagte gesehen haben, wie Dennis K. hinter sich griff. Daraus habe er geschlossen, dass der 26-Jährige auf ihn habe schießen wollen – mit den Schüssen habe er ihm nur zuvorkommen wollen.

Die Eltern des mutmaßlich ermordeten Dennis K. begleiten den Prozess als Nebenkläger. Ein Urteil wird nicht vor dem 14. Februar erwartet.