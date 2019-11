Hamburg. Bauarbeiten an den Elbbrücken behindern den Bahnverkehr. Noch bis zum 8. Dezember fallen daher einige Verbindungen der Metronom-Züge aus. Betroffen sind die Strecken Hamburg-Bremen und Hamburg-Lüneburg-Uelzen.

In einer Übersicht informiert Metronom über die wegfallenden Verbindungen. Auf der Strecke Hamburg-Bremen fallen vor allem Züge aus, die in der Nacht und am Wochenende fahren. Die Verbindung nach Uelzen ist nur an Sonntagen und in den frühen Morgenstunden gestört.

Wegen der Bauarbeiten können die Züge die Strecke nur langsam befahren, daher muss der Anbieter Metronom, der besonders viele Züge über die Gleise fahren lässt, einige Verbindungen streichen. So sollen Staus verhindert werden.

Metronom hält Stundentakt aufrecht

"Wir halten aber noch einen funktionierenden Stundentakt aufrecht", sagte ein Metronom-Sprecher. Bauarbeiten sind geplant an den Brücken und den Oberleitungs- und Sicherungsanlagen.

Die Züge der der Deutschen Bahn und die S-Bahn sind durch die Bauarbeiten nicht behindert, sagte eine Bahn-Sprecherin.

