Hamburg. Der Anstieg der Mieten in Hamburg hat sich in den vergangenen Jahren weiter fortgesetzt – wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau. Die durchschnittliche Nettokaltmiete ist zwischen 2017 und 2019 auf 8,66 Euro pro Quadratmeter gestiegen: ein Plus von 2,6 Prozent. Im Zeitraum zwischen 2015 und 2017 war der Anstieg mit 5,2 Prozent noch doppelt so hoch.

Das geht aus dem aktuellen Mietenspiegel hervor, den Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) am Dienstag vorgestellt hat. Stapelfeldt zeigte sich erfreut darüber, dass die Mieten weniger stark gestiegen sind: "Das ist eine gute Nachricht für alle Hamburgerinnen und Hamburger und ist im bundesweiten Städtevergleich ein sehr guter Wert."

Hamburger Mietenspiegel: Überblick seit 1976

Im Vergleich mit den allgemeinen Lebenshaltungskosten (+3,3 Prozent) sind die Mieten weniger stark angestiegen.

Der Hamburger Mietenspiegel erscheint seit 1976 alle zwei Jahre. Er gibt einen Überblick über die ortsübliche Vergleichsmiete. Er berücksichtigt allerdings nur Mieten, die in den vergangenen vier Jahren neu vereinbart oder erhöht wurden, nicht den gesamten Bestand.