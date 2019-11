Hamburg. Polizeieinsatz am Einkaufszentrum (EKZ) Manshardtstraße in Hamburg-Horn: Dort waren am späten Montagabend gegen 23.40 Uhr mehrere Personen miteinander in Streit geraten.

Dabei kamen unter anderem Äste und auch eine Machete zum Einsatz. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab und überprüfte einige Personen.

Weitere Informationen folgen.